Withings Body Smart: Neue Waage für unter 100 Euro vorgestellt

Ich teste seit einigen Tagen das aktuelle Flaggschiff von Withings, die Body Scan, die mit EKG und Co. wirklich alles bietet, was man derzeit in eine Waage packen kann. Allerdings ist das mit 400 Euro ein durchaus teurer Spaß für viele Menschen.

Doch Withings weiß das und nachdem es ein neues Spitzenmodell gibt, baut man jetzt das Portfolio nach unten aus, beziehungsweise aktualisiert es. Die Withings Body Comp hat heute zum Beispiel ein neues LC-Farbdisplay spendiert bekommen.

Withings Body Smart als neue Basis-Waage

Mit der Withings Body Smart gibt es aber auch ein neues Einsteigermodell für unter 100 Euro. Die Waage ist ab heute für 99,95 Euro in Schwarz und Weiß erhältlich und deckt quasi eher die Basics ab und Extras wie EKG und Nervenalter fehlen hier.

Doch auch dieses Modell soll dank Withings Precision Technology sehr genau sein und es gibt Funktionen wie Grundumsatz (Basal Metabolic Rate, BMR), den Puls und Fettanteil, den man bei einer Messen im Fuß aber doch eher ignorieren kann.

Ein Fazit zur Body Scan kommt noch, aber als jemand, der Withings seit Jahren nutzt und noch ein Modell mit Withings-Logo hat, welches von vor der Übernahme durch Nokia (Withings ist wieder unabhängig) stammt, habe ich etwas gelernt.

Meine Empfehlung lautet immer: Withings Body+ für 100 Euro. Diese Empfehlung wird jetzt durch die Withings Body Smart ersetzt. Warum? EKG und Nervenalter sind gute Messwerte, aber für diese bezahlt man eben auch leider sehr viel Geld.

Wer das will, kauft sich allerdings ein besseres Modell.

Doch Werte wie Körperfett sind nur grobe Angaben, das ist mit Strom übrigens immer schwer zu messen. Wer das wirklich wissen will, benötigt ein Caliper-Gerät, aber eine so genaue Angabe interessiert wohl nur Bodybuilder. Der beste Wert für den Körperfettanteil, jedenfalls eine grobe Angabe, ist oft der Blick in den Spiegel.

Die smarten Waagen sind da nicht unbedingt genauer.

Da ich aber seit sehr vielen Jahren mit Withings zufrieden bin und den Dienst sehr gerne nutze und die App mag, kann ich die Waagen empfehlen. Aber wie gesagt, in meinen Augen reicht für die meisten Menschen die Basis. Und tägliches Wiegen ist mein zweiter Tipp (gleiche Uhrzeit), denn das Körpergewicht schwankt täglich.

Doch dazu bald mehr und mit dieser Ankündigung wäre es vielleicht spannend, wenn ich die Modelle mal anschaue und begründe, welches die beste Option ist.

Weitere Details zur Body Smart gibt es direkt bei Withings →

