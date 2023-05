WLAN an Bord: Emirates bietet kostenloses Internet für Textnachrichtendienste

Emirates hat sein WLAN-Angebot an Bord optimiert und bietet allen Passagieren in allen Reiseklassen kostenlose Konnektivität für Textnachrichtendiensten an.

Das neue Angebot hat laut Pressemeldung bereits zu einem Anstieg der Passagiernutzung um 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr geführt, wobei fast zehn Prozent aller Passagiere das kostenlose WLAN nutzen.

Eine Anmeldung zum Treueprogramm Skywards ist für die Nutzung nötig. Skywards-Mitglieder erhalten Zugang zu wenigen Diensten, während First-Class-Passagiere uneingeschränkten kostenlosen Internetzugang haben. So heißt es:

Alle Skywards-Mitglieder genießen eine Form der kostenlosen Konnektivität: Unabhängig von Mitgliedsstatus (Blue, Silver, Gold oder Platinum) oder Reiseklasse (Economy, Premium Economy, Business oder First) erhalten Gäste kostenlosen Zugang zu WhatsApp, Messenger und anderen Textnachrichtendiensten.

Emirates plant zudem, auf den neuen Airbus A350-Jets ein Hochgeschwindigkeits-Breitbandnetz anzubieten, um die Konnektivität weiter zu verbessern.

