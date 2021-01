Xbox-Controller mit PS5-Features? Microsoft will Feedback der Nutzer

Microsoft hat einige Xbox-Nutzer gefragt, wie sie die neue Xbox Series X einstufen würden. Wie zufrieden sind sie mit der Konsole, wie ist die Qualität und wie sehr fühlt sie sich nach „Next-Gen“ an. Eine übliche Umfrage – mit einem spannenden Detail.

Die Umfrage geht nämlich auch auf den neuen Xbox-Controller ein und man will zum Beispiel wissen, ob der neue Share-Button genutzt wird. Doch nicht nur das, Microsoft will wissen, ob den Nutzern die neuen Funktionen der PlayStation (5) bekannt sind und ob sie sich die Controller-Features für die Xbox wünschen würden.



Damit dürften die deutlich bessere Vibration und die haptischen Schultertasten gemeint sein. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal der PlayStation 5 und wie ich finde ein echtes Highlight der Konsole. Der Xbox-Controller ist gut, aber der neue PS5-Controller (DualSense genannt) meiner Meinung nach eine ganze Ecke besser.

So eine Umfrage muss nicht heißen, dass Microsoft das jetzt für die Xbox umsetzt, aber man sucht immerhin das Feedback der Nutzer. Theoretisch müsste sowas mit einem neuen Controller machbar sein und wer weiß, vielleicht arbeitet man jetzt an einer neuen Version vom Elite-Controller, die in eine ähnliche Richtung gehen wird.

Video: PlayStation 5 vs Xbox Series X

