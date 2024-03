Xbox Event: Microsoft zeigt morgen neue Spiele

Microsoft ist mit durchaus viel Aufmerksamkeit in das Jahr gestartet, denn man hat schon viele Details zur Xbox-Roadmap genannt, es gibt Xbox-Spiele für andere Plattformen, wir haben Gerüchte zur neuen Hardware und weitere Meldungen.

Morgen geht es schon weiter, denn Microsoft hat zu einem Event geladen, am 6. März um 19 Uhr findet ein Xbox Partner Preview statt. Dort gibt es laut Microsoft in 30 Minuten Länge „exklusive Einblicke in neue Spiele für Xbox und Windows“.

Mit dabei sind Tales of Kenzera: Zau, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, The First Berserker: Khazan und „andere großartige Titel, die für Xbox, Windows oder im Game Pass erscheinen“. Das Event kann live bei YouTube und Twich verfolgt werden.

