Xbox wird teurer: Erste Preiserhöhung in Europa

Microsoft wollte ohne eine Preiserhöhung der Xbox in das Weihnachtsgeschäft starten, hat aber vorher betont, dass eine solche für 2023 nicht ausgeschlossen sei.

Xbox Series X/S: Höhere Preise für Schweden

Und im Januar ging es dann mit der ersten Preiserhöhung los, allerdings nur in Japan. Diese Woche folgte nun das erste Land in Europa. In Schweden kostet die Xbox Series X jetzt 560 statt 515 Euro (umgerechnet). Die Xbox Series S kostet jetzt 352 statt 325 Euro. In Deutschland hat man die UVP bisher nicht geändert.

Microsoft geht hier also etwas anders als Sony vor, die sich im Sommer überlegt haben, in welchen Märkten sie die Preise für die PlayStation 5 erhöhen wollen und das dann global durchgezogen haben. Bei der Xbox passiert das von Land zu Land.

Werden wir bald eine Preiserhöhung in Deutschland sehen? Ich würde es nicht ausschließen und könnte mir eine UVP von 549,99 statt 499,99 Euro bei der Xbox Series X gut vorstellen. Deren Verfügbarkeit ist derzeit übrigens nicht gut, letztes Jahr war sie durchgehend bei Amazon auf Lager, doch das änderte sich ab 2023.

Xbox Series X/S: Taktik mit mehr Bundles

Bei der Xbox Series S sieht es besser aus, die ist nicht nur seit vielen Monaten auf Lager, es gab auch schon gute Angebote und selbst jetzt bekommt man zur UVP noch ein Spiel wie Hogwarts Legacy dazu. Das ist übrigens auch eine Taktik, die sich Microsoft bei Sony abgeschaut hat, die bei der PS5 oft auf Bundles setzen.

Bisher hat sich Microsoft Deutschland nicht dazu geäußert, aber die Xbox ist auch kein Selbstläufer mehr, eine Preiserhöhung muss gut durchdacht sein. Ich vermute, dass man sich damit zurückhält, wir aber im Frühjahr und Sommer überwiegend Bundles (zum Beispiel mit Redfall und Starfield) der Xbox Series X sehen werden.

So kann man, wie beim Bundle mit Forza, mal eben 559,99 Euro für die Xbox Series X verlangen, aber das Spiel kostet Microsoft natürlich keine 59,99 Euro. Und viele buchen sowieso den Xbox Game Pass dazu, wo diese Spiele ab Tag 1 enthalten sind.

Vermutlich hält man daher aktuell die Einheiten etwas zurück und wartet die zwei Blockbuster ab, dann werden wir sicher wieder viele Einheiten als Bundle sehen.

Update mit neuen Inhalten: Wird Hogwarts Legacy ein DLC bekommen? Hogwarts Legacy feiert derzeit einen unglaublich großen Erfolg und verkauft sich nicht nur sehr gut, die Nutzer sind auch sehr zufrieden mit dem Spiel. Und einige haben die Story mittlerweile womöglich beendet und fragen sich: Kommt mehr? Hogwarts Legacy: Geht…20. Februar 2023 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->