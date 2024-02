Xiaomi beendet Display-Trend im neuen Android-Flaggschiff

Samsung hat vor vielen Jahren die seitlich gebogenen Displays eingeführt und die Konkurrenz folgte. Doch in den Jahren danach nahm der Trend ab und Hersteller hielten sich immer mehr mit der Biegung, die damals teilweise extrem war, zurück.

Bei Samsung ist das Thema jetzt wieder Geschichte und selbst das neue Ultra hat ein komplett flaches Panel verbaut. Xiaomi wird mit dem neuen Xiaomi 14 Ultra in diesem Jahr folgen, denn wir haben jetzt die ersten Pressebilder der Frontseite:

Das Glas soll, wie beim Samsung Galaxy S24 Ultra auch, noch ganz leicht an den Seiten gebogen sein, aber das Android-Flaggschiff setzt auf ein flaches Panel. Es gibt noch Marken, die das Display biegen, aber diese Zahl wird immer geringer.

Meine Vermutung ist, dass Oppo und Co. dann spätestens ab 2025 auch damit aufhören und sich Samsung und Xiaomi anschließen. Apple hat diesen Trend nie mitgemacht und ich bin ehrlich gesagt auch froh, wenn er jetzt bald vorbei ist.

Optisch sieht ein seitlich gebogenes Display gut aus, aber im Alltag war ich nie ein Fan davon. Die Software, welche erkannt hat, ob es gerade eine Fehleingabe gibt, wurde zwar besser, aber nie perfekt. Und optisch war das im Alltag nicht schön.

Der Effekt, wenn die Icons über den Rand verschwinden, ist zwar nett, aber das war es auch schon, die Spiegelung, die so eine Biegung mitbringt, war ein Nachteil. Und die Inhalte waren an der Seite gebogen und schwer zu lesen. Ich weiß, dass es ein paar Fans gab und gibt, ich benötige allerdings kein Curved-Comeback in Zukunft.

Das Xiaomi 14 Ultra ist schon gestern auf Bildern aufgetaucht, es kommt auch sehr bald zu uns nach Deutschland und die UVP soll angeblich bei 1.499 Euro liegen.

