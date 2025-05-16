Xiaomi geht wichtigen Schritt bei Smartphones

Es hat sich schon länger angedeutet, jetzt ist es offiziell und Xiaomi hat dem neuen Projekt sogar einen Namen spendiert: XRING 01. Das ist der Namen für den neuen SoC für Smartphones und laut Xiaomi sehen wir noch im Mai das erste Modell.

Xiaomi hat schon häufiger an eigenen Chip-Projekten gearbeitet, dieses ist aber anders, denn man spielt direkt „oben“ mit. Die Leistung soll die eines Snapdragon 8 Gen 3 übertreffen, wir sprechen hier wohl über das 3 nm-Verfahren von TSMC.

Das ist also noch kein Chip für das neue Flaggschiff von Xiaomi, aber definitiv für die gehobene Mittelklasse. Und es ist nur der Anfang, langfristig dürfte Qualcomm hier wohl einen Partner verlieren. Ich bin auf die Details in ein paar Tagen gespannt.