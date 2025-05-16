Xiaomi geht wichtigen Schritt bei Smartphones

Smartphones

Es hat sich schon länger angedeutet, jetzt ist es offiziell und Xiaomi hat dem neuen Projekt sogar einen Namen spendiert: XRING 01. Das ist der Namen für den neuen SoC für Smartphones und laut Xiaomi sehen wir noch im Mai das erste Modell.

Xiaomi hat schon häufiger an eigenen Chip-Projekten gearbeitet, dieses ist aber anders, denn man spielt direkt „oben“ mit. Die Leistung soll die eines Snapdragon 8 Gen 3 übertreffen, wir sprechen hier wohl über das 3 nm-Verfahren von TSMC.

Das ist also noch kein Chip für das neue Flaggschiff von Xiaomi, aber definitiv für die gehobene Mittelklasse. Und es ist nur der Anfang, langfristig dürfte Qualcomm hier wohl einen Partner verlieren. Ich bin auf die Details in ein paar Tagen gespannt.

  1. Mike ☀️
    sagt am

    Liest man bei anderen Quellen, sei er enttäuschend… Mal schauen.

    Antworten
  2. Stefan K. 🌀
    sagt am

    Man darf gespannt sein, wie sich der Chip im Alltag schlägt und ob er in der Mittelklasse auch hierzulande z Einsatz kommt. Das wird langsam mal wieder ein wenig spannend im Smartphone-Bereich.

    Antworten

