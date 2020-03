Xiaomi Mi 10: Livestream für das Event

Anfang des Monats gab Xiaomi bekannt, dass man am 27. März das Mi 10 für Europa vorstellen möchte und falls ihr es verpasst habt: Hier gibt es die Spezifikationen, denn in China wurde das neue Flaggschiff bereits offiziell vorgestellt. Es kann aber sein, dass wir das Pro-Modell nicht bekommen – gestern gab es außerdem schon UK-Preise.

Die Ankündigung des Xiaomi Mi 10 für Europa findet am 27. März um 14 Uhr statt, also am Freitag. Es ist ein reines Online-Event und es wird wohl nicht nur das Xiaomi Mi 10 geben, sondern vielleicht noch mehr neue Produkte für Europa. Vielleicht kündigt man ja auch endlich den neuen Mi Scooter für Deutschland an.

Xiaomi: Livestream mit und ohne Untertitel

Es gibt mehrere Möglichkeiten den Livestream am Freitag zu verfolgen, unter anderem bei Twitter und Facebook, also den offiziellen Kanälen von Xiaomi. Ich bevorzuge bei solchen Events aber YouTube und habe euch unten zwei Streams eingebunden.

Warum zwei Streams? Das erste Video ist von Xiaomi Deutschland, es ist aber eine englische Version mit Untertitel, die dort gezeigt wird. Darunter habe ich euch den englischen Stream eingebunden, falls ihr keine deutschen Untertitel sehen wollt.

