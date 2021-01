Xiaomi Mi 11 Pro könnte kabelloses Laden mit 80 Watt haben

Xiaomi präsentierte das Mi 11 bereits letzten Monat in China, doch der globale Launch steht noch aus. Gut möglich, dass wir es im Februar sehen werden und wir rechnen damit, dass dann auch ein Xiaomi Mi 11 Pro (oder sogar Pro+) kommt.

Hier stehen zwei Optimierungen im Raum: Bessere Kamera und schnelleres Laden. Und beim kabellosen Laden hat nun eine bekannte Quelle von Weibo eine Zahl in den Raum geworfen: 80 Watt. Es wäre möglich, dass wir das sehen werden.

Es sei noch nicht sicher, ob es das Okay gibt, aber es sei geplant. Xiaomi hat diese Technologie jedenfalls Ende 2020 angekündigt, es kommt also nicht überraschend. Ich gehe außerdem davon aus, dass wir beim schnellen Laden mit Kabel über 120 Watt sprechen werden, was Xiaomi bereits mit dem Mi 10 Ultra eingeführt hat.

