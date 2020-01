Xiaomi macht Poco zur eigenen Marke

Vor knapp einem Jahr gab Xiaomi bekannt, dass man Redmi zu einer eigenen Marke machen wird und nun folgt eine weitere Marke: Poco. Wir haben in den letzten Wochen einige Hinweise für ein neues Pocophone gesehen und es wird vermutlich das erste eigenständige Smartphone von Poco sein.

Aus einer Untermarke wird ab 2020 also eine eigenständige Marke, die sich aber sicher weiterhin der Technik von Xiaomi bedienen wird. Wir haben 2019 sehr gut bei Redmi beobachten können, wie Xiaomi das handhabt. Ich vermute, dass es bei Poco ähnlich abläuft und das gar nicht so viel ändert.

Poco hat sich mit dem Pocophone F1 einen Namen als „Flaggschiff-Killer“ in der Szene gemacht und ich gehe davon aus, dass man hier ebenfalls ansetzen und beim Nachfolger in die gleiche Richtung gehen wird. Ich gehe aber auch davon aus, dass die Produktpalette in diesem Jahr wachsen wird.

