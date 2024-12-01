Xiaomi präsentiert zwei neue Fitness-Armbänder

Xiaomi hat diese Woche nachgelegt und zwei weitere Modelle der Smart Band 9-Kollektion vorgestellt, die sich bereits angedeutet haben. Das Xiaomi Smart Band 9 Active startet bei 26,99 Euro und das Xiaomi Smart Band 9 Pro bei 79,99 Euro.

Damit rundet Xiaomi das Lineup einmal nach unten und einmal nach oben ab, das normale Xiaomi Smart Band 9 liegt bei 40 Euro (ist rund um den Black Friday aber gerne im Angebot, der Preis könnte also zum Zeitpunkt des Beitrags geringer sein).

Das Xiaomi Smart Band 9 Pro könnt ihr über diesem Abschnitt sehen, es hat ein 1,74 Zoll großes OLED-Display mit 1200 Nits, eine Akkulaufzeit von 21 Tagen und vieles mehr. Die Produktseite bei Xiaomi ist schon online, dort könnt ihr es kaufen.

Das Xiaomi Smart Band 9 Active ist auf dem Beitragsbild zu sehen, es hat ein 1,47 Zoll großes TFT-Display, eine Akkulaufzeit von 18 Tagen, diverse Zifferblätter und Sportmodi und die Produktseite bei Xiaomi, wo es erhältlich ist, ist schon online.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.