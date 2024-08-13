Xiaomi Smart Band 9 startet in Deutschland mit gutem Angebot

Xiaomi präsentierte vor wenigen Wochen das neue Smart Band 9 in China und wir wussten schon, dass es auch nach Deutschland kommt. Jetzt ist es offiziell und ihr könnt es ab heute für 39,99 Euro direkt auf der Seite von Xiaomi vorbestellen.

Wer 1 Euro direkt bezahlt, der bekommt ganz nette Goodies bis zum 16. August, aber wer direkt 1,99 Euro bezahlt, der bekommt die Redmi Buds 4 Active bis zum 13. September. Kosten zwar auch nur 13 Euro, aber immerhin, ein extra Kopfhörer.

Xiaomi bietet Schwarz, Silber, Blau und Rosa in Deutschland an und das neue Band bringt ein helleres Display, einen verbesserten Vibrationsmotor, bessere Sensoren für die Health-Werte und mehr mit. Optisch hat sich hier allerdings nichts getan.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.