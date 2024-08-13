Wearables

Xiaomi Smart Band 9 startet in Deutschland mit gutem Angebot

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Xiaomi Smart Band 9 Header

Xiaomi präsentierte vor wenigen Wochen das neue Smart Band 9 in China und wir wussten schon, dass es auch nach Deutschland kommt. Jetzt ist es offiziell und ihr könnt es ab heute für 39,99 Euro direkt auf der Seite von Xiaomi vorbestellen.

Wer 1 Euro direkt bezahlt, der bekommt ganz nette Goodies bis zum 16. August, aber wer direkt 1,99 Euro bezahlt, der bekommt die Redmi Buds 4 Active bis zum 13. September. Kosten zwar auch nur 13 Euro, aber immerhin, ein extra Kopfhörer.

Xiaomi bietet Schwarz, Silber, Blau und Rosa in Deutschland an und das neue Band bringt ein helleres Display, einen verbesserten Vibrationsmotor, bessere Sensoren für die Health-Werte und mehr mit. Optisch hat sich hier allerdings nichts getan.

Xiaomi Smart Band 9 Header

Google Pixel 9 Pro Kamera Header

Google Pixel 9, Pixel Watch 3 und mehr: So verfolgt ihr das Event live

Google hat in diesem Jahr früher zum Made by Google-Event geladen, wir sehen die neue Pixel-Reihe also schon im Sommer…

13. August 2024 | Jetzt lesen →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. max 🔱
    sagt am

    Die 1.99€ Aktion gilt erst ab dem 16.08 und endet am 13.09.

    „und erhalte die Redmi Buds 4 Active oder Band 9 Strap(Doppelte Mi Points.(16.Aug. 10:00 -13.Sept. 10:00)“

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Wearables / ...
Weitere Neuigkeiten
Personalausweis Perso Ausweis
Personalausweis wird teurer: Das steckt hinter der Gebührenerhöhung
in News
Gematik veröffentlicht Spezifikation für elektronisches T-Rezept
in Dienste
Cupra Tindaya: Eine „mutige Vision für die Zukunft“
in Mobilität
Smartlock tedee GO 2 Aluminium startet in Deutschland
in Smart Home
Sony zeigt neuen Flaggschiff-Kopfhörer für Gamer
in Audio
Apple Iphone 2021 Header
Handyhelden überrascht mit 50-GB-Tarif im Telefónica-Netz
in Tarife
Ard Hoerfunk Audiothek
ARD Games Netzwerk enthüllt: Das steckt hinter dem neuen Gaming-Projekt
in Gaming
Waipu Tv
waipu.tv macht Fernsehen und Disney+ unschlagbar günstig
in Schnäppchen
Philips Hue Birne Licht Header
Philips Hue startet Summer Sale 2025
in Smart Home | Update
The Dark Knight: Neues LEGO-Spiel mit Batman kommt 2026
in Gaming