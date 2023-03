You bei Netflix: Serie endet 2024 offiziell mit 5. Staffel

You ging in diesem Jahr in die 4. Staffel und wurde von Netflix in zwei Parts geteilt. Man merkte schon der letzten Staffel an, dass es Zeit für ein Ende wird und jetzt würde ich sagen, dass es echt überfällig ist.

Das hat auch Netflix eingesehen, daher endet You mit der 5. Staffel, die für 2024 geplant ist. Wir haben noch kein Datum und keine Details zur Staffel, ich würde aber wieder im ersten Halbjahr damit rechnen.

You ist eine Serie rund um einen Stalker und Serienmörder, der Zusatz lautet „Du wirst mich lieben“ und sie basiert auf einem Roman. Die Story ist, naja, okay, aber Penn Dayton Badgley spielt das echt gut.

