You: Die letzte Staffel ist jetzt bei Netflix online

Das große Finale von You ist ab sofort bei Netflix online, wie der Dienst schon vor ein paar Monaten mitgeteilt hat. Die Serie ist damit also abgeschlossen und die 5. Staffel beendet die Geschichte. Die neue Staffel hat wie immer 10 neue Folgen.

Wir haben You in den letzten Jahren verfolgt und auch wenn ich die Idee in der ersten Staffel sehr interessant fand, so hat das mit der Zeit nachgelassen. Es wird also Zeit, dass man die Geschichte beendet (hoffentlich ist das gut umgesetzt).

