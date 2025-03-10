Unterhaltung

You: Netflix zeigt Trailer für letzte Staffel

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
You Serie Netflix

Netflix hat heute den offiziellen Trailer für „You – Du wirst mich lieben: Staffel 5“ bei YouTube veröffentlicht, die neue und letzte Staffel startet am 24. April und beendet die Serie. Das Finale der Serie wurde vor etwa einem Jahr von Netflix bestätigt.

Mal schauen, wie die Serie endet, wir schauen sie, auch wenn ich nicht der größte Fan bin. Die ersten zwei Staffeln war noch gut, da war die Idee interessant, doch mit der Zeit wurde das Konstrukt um Joe Goldberg doch etwas komplex und hier und da auch „zu groß“, man wollte sich irgendwie gefühlt immer wieder weiter steigern.

Der Trailer für das Finale lässt vermuten, dass man sich erneut steigert und daher ist es vielleicht ganz gut, dass You ein Ende findet. „You – Du wirst mich lieben“ ist seit 2018 exklusiv bei Netflix verfügbar und kommt auf 7,7 Punkte bei IMDb.

James Bond 007 Amazon Prime Video Header

James Bond: 007 bleibt ein „männlicher Brite“

Wie geht es in Zukunft mit James Bond weiter? Das war in den letzten Wochen nicht ganz klar, denn Amazon…

10. März 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Felix 🔆
    sagt am

    Top Serie finde ich.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Unterhaltung / You: Netflix zeigt Trailer für letzte Staffel
Weitere Neuigkeiten
Mastodon
Mastodon führt Zitat-Posts ein
in Social
iPhone 17 Verkaufsstart: Lieferzeiten verschieben sich schnell
in Smartphones
Borderlands 4 ab sofort für Konsolen und den PC erhältlich
in News
Prime Video erweitert NBA-Spielplan um 20 Sonntagsspiele
in News
Facebook Ray Ban Stories Brille
Amazon will euch bald Alexa als Brille anbieten
in Wearables
fraenk verlängert Datenbonus-Aktion – letzte Chance auf 5 GB extra
in Provider | Update
Ice 4 Baureihe 412
Deutsche Bahn führt Flexpreis Young ein
in Mobilität
Skoda Tech Deck Face Header
Skoda plant vorerst kein günstiges Elektroauto
in Mobilität
VW ID Polo, ID Cross, Cupra Raval und Skoda Epic: Plan für die „günstigen Elektroautos“
in Mobilität
Sony Xperia 10 VII vorgestellt – kostet 449 Euro
in Smartphones