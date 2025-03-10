You: Netflix zeigt Trailer für letzte Staffel

Netflix hat heute den offiziellen Trailer für „You – Du wirst mich lieben: Staffel 5“ bei YouTube veröffentlicht, die neue und letzte Staffel startet am 24. April und beendet die Serie. Das Finale der Serie wurde vor etwa einem Jahr von Netflix bestätigt.

Mal schauen, wie die Serie endet, wir schauen sie, auch wenn ich nicht der größte Fan bin. Die ersten zwei Staffeln war noch gut, da war die Idee interessant, doch mit der Zeit wurde das Konstrukt um Joe Goldberg doch etwas komplex und hier und da auch „zu groß“, man wollte sich irgendwie gefühlt immer wieder weiter steigern.

Der Trailer für das Finale lässt vermuten, dass man sich erneut steigert und daher ist es vielleicht ganz gut, dass You ein Ende findet. „You – Du wirst mich lieben“ ist seit 2018 exklusiv bei Netflix verfügbar und kommt auf 7,7 Punkte bei IMDb.