YouTube Premium: Google bestätigt ganz neues Abo

Google hat sich bei Spotify und Co. inspirieren lassen und testet derzeit ein neues Abo für YouTube Premium, welches auf zwei Personen ausgelegt ist. Die Idee ist, dass man nicht direkt das teurere Familienabo buchen muss und sparen kann.

Bei Spotify gibt es mit Spotify Duo eine Zwischenstufe zwischen Premium und Family, so ein Plan wird jetzt in ausgewählten Ländern mit ausgewählten Nutzern getestet, so Google. Bisher ist aber unklar, wann das Abo für alle Nutzer kommt.

YouTube Premium kostet als Einzelperson derzeit 12,99 Euro/Monat und als Familie sind es 23,99 Euro​/Monat. Das neue Abo, nennen wir es ebenfalls Duo, dürfte also am Ende zwischen 14 und 24 Euro kosten, einen Preis gibt es jedoch noch nicht.

