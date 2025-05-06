Firmware und OS

Android bekommt neues Design: Google kündigt „emotionale“ Änderung an

Google Android Material 3 Expressive

Google hat zum Android-Event in ein paar Tagen geladen und wird uns dort die finalen Details rund um Android 16 und die Zukunft von Android nennen. Und es wird wohl ein neues Design kommen, welches sich Material 3 Expressive nennt.

Die mittlerweile dritte Generation der Material-Designsprache von Google soll viel „emotionaler“ werden, denn Google hat sehr viele Untersuchungen durchgeführt und wollte von Nutzern wissen, wie man Android weniger langweilig machen kann.

Google Android Material 3 Expressive Detail

Man soll beim Benutzen von Android wieder etwas „fühlen“, so Google, daher hat man Farben, Schriften, Icons und Co. überarbeitet. Material 3 Expressive soll laut Google „ein Design mit Seele“ sein, Menschen wollen „ausdrucksvolle“ Designs.

Der entsprechende Beitrag bei Google war kurz online, wurde aber schon wieder offline genommen (man findet ihn über das Archiv). Es war aber nur ein Beitrag auf der Design-Webseite von Google, da fehlten sowieso noch viele Details. Hier gilt es also das Android-Event abzuwarten, da werden wir sicher mehr von Google erfahren.

Sony Headphones 2024 Header

Sony WH-1000XM6: Amazon bestätigt neues Kopfhörer-Flaggschiff

Amazon war da in Spanien wohl etwas zu schnell und hatte für kurze Zeit schon den neuen Sony WH-1000XM6 im…

5. Mai 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden11 Kommentare

   

  1. Peter ☀️
    sagt am

    Ich vermute, dass es, wie in der Vergangenheit bei Designänderungen, wieder sehr inkonsistent sein wird. Man ist ja mit der Umsetzung der aktuellen Designsprache in Android 15 noch nicht mal zu 100% fertig 😵‍💫
    Und warum man jetzt wie die Koreaner und Chinesen zu einem Bonbonlook übergeht, erschließt sich nicht nur mir nicht 🤷‍♂️

    Antworten
  2. Spiddek 👋
    sagt am

    ich bin gespannt. jedes neue Design ist ein gutes Design. aber was hierbei wahrscheinlich den größten Unterschied machen würde ist die Liebe zum Detail, der rote Faden der sich durchs system zieht und die Animationen.

    Antworten
  3. DeziByte 🏆
    sagt am

    Was ich bei dem Design fühle, wird Google nicht gefallen. ;)

    Es wird dann wohl bei Samsung bleiben, deren Anpassungen gefallen mir deutlich besser.

    Google sollte endlich mal einen Designer einstellen. Mit iOS kann ich wahrlich nichts anfangen, aber hübscher ist es allemal.

    Antworten
  4. Jan 🌟
    sagt am

    Ich bin jetzt nach 5 Jahren mit iOS zu Android gewechselt und was mir fehlt, ist die Liebe zum Detail beim User Interface. Bei Apple kann man gefühlt jedes Element berühren und bewegen, alles ist flüssig und „bounced“ wenn man es zu weit zieht etc. Android wirkt dagegen etwas statisch. Ich hoffe Google meint mit den hier genannten Änderungen etwas in diese Richtung.

    Antworten
    1. Nico 🏅
      sagt am zu Jan ⇡

      Dann hol dir ein Samsung. Da kann man viel mehr machen als bei pur Android. Man kann fast alles endern, Schrift, Farbe, Tastatur, Symbole, Effekte, Größe der App Symbole und Positionen uvm.

      Antworten
  5. Lukas 🍀
    sagt am

    Woher ist das Titelbild? Einige der UI-Elemente würde ich mir echt gerne so bei Android wünschen.

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Lukas ⇡

      Das sind Bilder von Google

      Antworten
  6. René Hesse 🔱
    sagt am

    Rückblickend war das Material Design eine Sackgasse. Es war eine dringend nötige Änderung bei Einführung, aber das sinnhaft weiterzuentwickeln ist fast unmöglich, und es wurde daher immer schlechter.

    Antworten
  7. Marko 🏅
    sagt am

    Schlimmer als jetzt kann das Schnellzugriffsmenü in der Notification Leiste auch nicht werden.
    Außer die Symbole werden noch elefantöser.
    Hoffentlich gibt es wieder zwei Schalter für mobile Daten und Wlan

    Antworten
    1. m1x 🏅
      sagt am zu Marko ⇡

      Das geht, aber man muss sich mit der ADB auskennen.

      https://www.kuketz-blog.de/android-12-alten-wifi-toggle-unter-quick-settings-wiederbekommen/

      Antworten
  8. Michael 🏅
    sagt am

    Also wenn ich das Design hier so sehe, fühle ich auch was. Und zwar ein Würgen. Aber das ist ja zum Glück individuell.

    Antworten

