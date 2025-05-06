Android bekommt neues Design: Google kündigt „emotionale“ Änderung an
Google hat zum Android-Event in ein paar Tagen geladen und wird uns dort die finalen Details rund um Android 16 und die Zukunft von Android nennen. Und es wird wohl ein neues Design kommen, welches sich Material 3 Expressive nennt.
Die mittlerweile dritte Generation der Material-Designsprache von Google soll viel „emotionaler“ werden, denn Google hat sehr viele Untersuchungen durchgeführt und wollte von Nutzern wissen, wie man Android weniger langweilig machen kann.
Man soll beim Benutzen von Android wieder etwas „fühlen“, so Google, daher hat man Farben, Schriften, Icons und Co. überarbeitet. Material 3 Expressive soll laut Google „ein Design mit Seele“ sein, Menschen wollen „ausdrucksvolle“ Designs.
Der entsprechende Beitrag bei Google war kurz online, wurde aber schon wieder offline genommen (man findet ihn über das Archiv). Es war aber nur ein Beitrag auf der Design-Webseite von Google, da fehlten sowieso noch viele Details. Hier gilt es also das Android-Event abzuwarten, da werden wir sicher mehr von Google erfahren.
Ich vermute, dass es, wie in der Vergangenheit bei Designänderungen, wieder sehr inkonsistent sein wird. Man ist ja mit der Umsetzung der aktuellen Designsprache in Android 15 noch nicht mal zu 100% fertig 😵💫
Und warum man jetzt wie die Koreaner und Chinesen zu einem Bonbonlook übergeht, erschließt sich nicht nur mir nicht 🤷♂️
ich bin gespannt. jedes neue Design ist ein gutes Design. aber was hierbei wahrscheinlich den größten Unterschied machen würde ist die Liebe zum Detail, der rote Faden der sich durchs system zieht und die Animationen.
Was ich bei dem Design fühle, wird Google nicht gefallen. ;)
Es wird dann wohl bei Samsung bleiben, deren Anpassungen gefallen mir deutlich besser.
Google sollte endlich mal einen Designer einstellen. Mit iOS kann ich wahrlich nichts anfangen, aber hübscher ist es allemal.
Ich bin jetzt nach 5 Jahren mit iOS zu Android gewechselt und was mir fehlt, ist die Liebe zum Detail beim User Interface. Bei Apple kann man gefühlt jedes Element berühren und bewegen, alles ist flüssig und „bounced“ wenn man es zu weit zieht etc. Android wirkt dagegen etwas statisch. Ich hoffe Google meint mit den hier genannten Änderungen etwas in diese Richtung.
Dann hol dir ein Samsung. Da kann man viel mehr machen als bei pur Android. Man kann fast alles endern, Schrift, Farbe, Tastatur, Symbole, Effekte, Größe der App Symbole und Positionen uvm.
Woher ist das Titelbild? Einige der UI-Elemente würde ich mir echt gerne so bei Android wünschen.
Das sind Bilder von Google
Rückblickend war das Material Design eine Sackgasse. Es war eine dringend nötige Änderung bei Einführung, aber das sinnhaft weiterzuentwickeln ist fast unmöglich, und es wurde daher immer schlechter.
Schlimmer als jetzt kann das Schnellzugriffsmenü in der Notification Leiste auch nicht werden.
Außer die Symbole werden noch elefantöser.
Hoffentlich gibt es wieder zwei Schalter für mobile Daten und Wlan
Das geht, aber man muss sich mit der ADB auskennen.
https://www.kuketz-blog.de/android-12-alten-wifi-toggle-unter-quick-settings-wiederbekommen/
Also wenn ich das Design hier so sehe, fühle ich auch was. Und zwar ein Würgen. Aber das ist ja zum Glück individuell.