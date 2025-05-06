Android bekommt neues Design: Google kündigt „emotionale“ Änderung an

Google hat zum Android-Event in ein paar Tagen geladen und wird uns dort die finalen Details rund um Android 16 und die Zukunft von Android nennen. Und es wird wohl ein neues Design kommen, welches sich Material 3 Expressive nennt.

Die mittlerweile dritte Generation der Material-Designsprache von Google soll viel „emotionaler“ werden, denn Google hat sehr viele Untersuchungen durchgeführt und wollte von Nutzern wissen, wie man Android weniger langweilig machen kann.

Man soll beim Benutzen von Android wieder etwas „fühlen“, so Google, daher hat man Farben, Schriften, Icons und Co. überarbeitet. Material 3 Expressive soll laut Google „ein Design mit Seele“ sein, Menschen wollen „ausdrucksvolle“ Designs.

Der entsprechende Beitrag bei Google war kurz online, wurde aber schon wieder offline genommen (man findet ihn über das Archiv). Es war aber nur ein Beitrag auf der Design-Webseite von Google, da fehlten sowieso noch viele Details. Hier gilt es also das Android-Event abzuwarten, da werden wir sicher mehr von Google erfahren.