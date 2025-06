YouTube Premium wird teurer: Google erhöht global die Preise

Google scheint eine weitere Preiserhöhung für 2024 bei YouTube Premium geplant zu haben, die auch schon in ersten Ländern aktiv ist. In Deutschland noch nicht, die Preiserhöhung von 2023 fand allerdings auch in einigen Ländern etwas früher statt.

YouTube Premium wird teurer

Bei Reddit ist von YouTube Premium Family die Rede, wo man zum Beispiel in Italien und den Niederlanden jetzt 25,99 Euro pro Monat zahlt. Bei uns waren es nach der letzten Preiserhöhung schon 23,99 Euro, in einigen Ländern geht es ab November aber um 8 Euro hoch. Teilweise sind das 40 bis 50 Prozent, die man mehr zahlt.

Ein Nutzer berichtet, dass sein Abo jetzt 34 Euro im Monat (Family) kostet, es sind unterschiedliche Aussagen aus unterschiedlichen EU-Ländern, aber es gibt viele, die über eine Preiserhöhung berichten. Eine Aussage zu Deutschland fehlt bisher.

Es würde mich aber nicht wundern, wenn Google die Preise für YouTube Premium auch bei uns ab November wieder erhöht, immerhin steht bei YouTube derzeit der Umsatz etwas mehr im Fokus und man schaltet mehr Werbung und macht die Abos immer wieder ein Stück teurer. Google testet wohl, wo die Grenze der Nutzer ist.

Wir werden das beobachten und euch dann hier informieren, hier nochmal ein Blick auf die aktuellen Preise für YouTube Premium, wenn man in Deutschland bezahlt.

Einzelperson: 12,99 Euro pro Monat

Familie: 23,99 Euro pro Monat

Studenten: 7,49 Euro pro Monat

Premium Lite: 5,99 Euro pro Monat

-->