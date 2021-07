YouTube Shorts kommt nach Deutschland

User auf der ganzen Welt können ab dieser Woche Shorts, das neue Kurzvideo-Format von YouTube, nutzen. Bisher stand der „TikTok-Klon“ ausgewählten Nutzern zur Verfügung

In Kürze kann jeder auch auf YouTube die kurzen „Shorts“-Videos erstellen und teilen. YouTube Shorts wurde im September 2020 erstmals präsentiert und seitdem auf 26 Länder ausgeweitet. Nun wird es in mehr als 100 Ländern auf der ganzen Welt verfügbar sein. So kündigt YouTube heute auch die Ankunft der Beta-Version von YouTube Shorts in Deutschland an.

Shorts werden in die YouTube-Oberfläche integriert. Die Shorts-Beta soll ab Mittwoch, 14. Juli 2021, für alle in Deutschland verfügbar sein. Ein klein wenig Statistik gibt es auch noch: Mit dem heutigen Tag hat der YouTube Shorts-Player weltweit 6,5 Milliarden tägliche Aufrufe erreicht.

