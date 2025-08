YouTube TV: Update für Inhalte, Navigation, Analytics angekündigt

YouTube hat für das zweite Quartal 2025 mehrere Neuerungen in seiner TV-App für Smart-TVs und Spielkonsolen angekündigt.

Zu den Änderungen gehören neue Inhaltsbereiche, die den Nutzern einen schnelleren Zugriff auf zuvor gesuchte oder konsumierte Inhalte ermöglichen. Dazu gehören ein „Continue your search“-Regal mit den letzten drei Suchanfragen, ein Musikbereich mit zuvor gehörten Titeln und ein Bereich mit alternativen Songversionen wie Live-Auftritten oder Remixen. Abonnenten von Primetime Channels erhalten zusätzlich einen eigenen Bereich mit den Inhalten der zuletzt konsumierten Kanäle.

Auch die Navigation innerhalb der App wird überarbeitet. Ein neuer Podcast-Tab ermöglicht den schnellen Zugriff auf bereits gehörte Inhalte direkt aus der Bibliothek. Kurze Inhalte („Shorts“) werden nun endlich klarer von längeren Videos getrennt, was für eine übersichtlichere Darstellung in der Rubrik „Watch Next“ und in der Abo-Übersicht sorgen soll. Darüber hinaus wird die Möglichkeit, Inhalte endlos zu wiederholen, erweitert: Nicht nur Playlists, sondern auch einzelne Videos können dann wiederholt abgespielt werden.

Optimierte Vorschau und neue Analysefunktionen

Die Vorschaufunktion wurde auf weitere Bereiche ausgeweitet. Nutzer können zukünftig auch auf Kanal-, Abo- und Themenseiten Previews sehen, ohne ein Video starten zu müssen. Zudem wurde der Rollout der sogenannten „Immersive Channel Previews“ abgeschlossen. Dabei handelt es sich um großflächige Vorschaubilder im Hintergrund der Kanalseite, die eine schnellere und optisch auffälligere Vorschau ermöglichen sollen.

Für YouTube Creator gibt es ein neues Feature in den Studio Analytics: Eine sogenannte „Device Type“-Karte zeigt die verbrauchte Wiedergabezeit differenziert nach Gerätetypen – also Smartphones, Computer, Fernseher und Tablets. Dies soll den Creatorn helfen, das Nutzungsverhalten ihrer Zuschauer besser zu verstehen.

-->