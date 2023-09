Zeekr Charge: Neuer Ladedienst für Europa angekündigt

Als Hersteller von Elektroautos gehört es mittlerweile zum guten Ruf, dass man für die Modelle auch einen passenden Dienst zum Laden besitzt. Entweder man hat ein eigenes Ladenetzwerk oder man muss sich die Partner dafür entsprechend suchen.

Zeekr startet gerade eine Offensive in Deutschland und passend dazu hat man diese Woche erstmals „Zeekr Charge“ für Europa angekündigt. Allerdings baut man keinen eigenen Dienst auf, die Geely-Marke geht den gleichen Weg wie Polestar und Volvo und setzt auf Plugsurfing (es ist also eine bekannte Whitelabel-Lösung).

Damit kann man allerdings „über 550.000 öffentlichen Ladestationen von über 500 Ladepunktbetreibern in 27 Ländern nutzen“, so Zeekr. Die Ladekarte von Zeekr und den Zugang zur App gibt es direkt mit den ersten Auslieferungen in Deutschland, die für das erste Quartal 2024 geplant sind. Ich kenne Plugsurfing, das ist okay.

