Erste Nintendo Direct 2023 könnte bald anstehen

Nintendo leitet das neue Jahr gerne mit einer Direct ein und es gibt immer mehr Hinweise, dass da bald ein Event von Nintendo ansteht. Dazu gehört auch die neue Sonderedition der Nintendo Switch OLED, die mit einem Zelda-Branding kommt.

Diese könnte also bald offiziell gezeigt werden und dann wird es sicher auch mehr Details zu Tears of the Kingdom geben. Das neue Zelda steht immerhin im Mai an und es wäre langsam wirklich Zeit für mehr Details und vor allem für Marketing.

Neues Metroid-Spiel kommt bald

Und auch ein neues Metroid-Spiel ist angeblich bereit, wobei wir nicht wissen, ob damit die Neuauflage der alten Spiele oder das neue Metroid Prime 4 gemeint sind. Solche Dinge würde Nintendo aber mit Sicherheit auf einer richtigen Direct zeigen.

2020 gab es keine Nintendo Direct, allerdings kam sie im Februar 2021 zurück und letztes Jahr fand sie sogar Anfang Februar statt. Nintendo verzichtete im zweiten Halbjahr 2022 auf eine Direct und das Lineup für 2023 sieht bisher doch noch sehr mager aus, eine neue Ausgabe zum Start ins neue Jahr würde sich also anbieten.

Ich habe nur einen Wunsch: Angeblich gibt es ja Ports von zwei Zelda-Klassikern und ich würde mir Wind Waker durchaus gerne erneut auf der Switch anschauen. Das wäre doch auch ein guter Lückenfüller für Fans, bevor das neue Zelda kommt.

