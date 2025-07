Zoom mit 200 Megapixel: Samsung zeigt neuen Flaggschiff-Kamerasensor

Die Auflösung der Kameras in Smartphones erlebte in den letzten Jahren einen zweiten Wettlauf und wir sind mittlerweile bei 200 Megapixel in Flaggschiffen wie dem Samsung Galaxy S24 Ultra angelangt. Zeit, dass andere Kameras mitziehen.

Passend dazu hat Samsung diese Woche den Isocell HP9 vorgestellt, den ersten (so Samsung) Kamerasensor für Telefoto-Kameras, der mit 200 Megapixel auflöst.

Vivo hat diesen neuen Sensor bereits eingekauft, ist bei uns in Deutschland aber im Moment nicht vertreten. Und das Samsung Galaxy S25 Ultra, wird man den eigenen Sensor nutzen? Es gibt zwar ein Upgrade, aber es bleibt wohl bei 50 Megapixel.

Megapixel alleine sagen natürlich nicht alles, aber der Sensor ist groß und soll für bessere Ergebnisse bei schlechtem Licht sorgen. Außerdem nutzt man natürlich Pixel-Binning, am Ende bekommt man hier also Fotos mit 12 Megapixel geliefert.

Der Isocell HP9 wird in Zukunft eher in Flaggschiffen zu finden sein, die dann auch die entsprechende Größe mitbringen. Weitere Details gibt es direkt bei Samsung.

Die mit einem Remosaic-Algorithmus ausgestattete HP9 bietet 2fach- oder 4fach-Zoom-Modi im Sensor und erreicht in Verbindung mit einem 3fach-Zoom-Teleobjektivmodul einen bis zu 12fachen Zoom bei gleichbleibend scharfer Bildqualität.

-->