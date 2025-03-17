Mobilität

„Zukunftsvereinbarung“: Audi streicht Stellen

Autor-Bild
Von
| 2 Kommentare
Audi A6 Avant E Tron
Detail, Colour: Magnet grey

Woran denkt man in der Regel bei einer „Zukunftsvereinbarung“? Nicht an 7.500 Stellen, die jetzt bei Audi bis 2029 gestrichen werden. Doch so verkauft die VW-Marke das Sparprogramm, welches dringend nötig ist.

Die Beschäftigungssicherung wurde bis Ende 2033 verlängert, es geht also um einen „sozialverträglichen Stellenabbau“, bei dem laut Betriebsrat auch eine Weile bis zu 12.000 Stellen vom Management im Raum standen.

Weniger Bürokratie, klareres Portfolio, das ist das Ziel von Audi. Was das aber im Detail bedeutet, ist noch offen. Eins ist aber sicher, so wie bisher geht es nicht weiter, da stehen jetzt große Veranderungen bei Audi an.


Fehler melden2 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Gast 💎
    sagt am

    Verfehlte Modellpolitik und altbackenes Single Frame Design lockt halt Opa Herbert an, der seit 25 Jahren nichts anderes kennt.

    Für Generation X. Y und Z sehen die aus wie neue Oldtimer. Kunden können 20 Jahre alte A4 von aktuellen nicht unterscheiden. Sieht halt altbacken gleich aus.

    Antworten
    1. Ticar ☀️
      sagt am zu Gast ⇡

      Vom äußeren Design kann jeder halten was er will. Grade da wird traditionell sehr oft viel gemeeckert, vor allem von Besitzern älterer Generationen, welche dann aber iwann dann doch auch eine neues Modell kaufen.

      Aber Audi kann kaum noch mehr am Innenraum sparen, daher müssen die Personalkosten auch mal reduziert werden.

      Der Innenraum ist selbst bei dem neuen A6 nicht gut, vor allem nicht für das was das Auto kostet.
      Software, Innenraumqualität und der Listenpreis passen einfach in der heutigen Zeit nicht mehr zusammen.

      Ich kann jeden verstehen, der sich etwas anderes holt.

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / „Zukunftsvereinbarung“: Audi streicht Stellen
Weitere Neuigkeiten
Samsung will euch Werbung in der Küche zeigen
in Smart Home
Wallbox Auto Laden Elektro Polestar
Bundesnetzagentur macht E-Autos zu „Mini-Kraftwerken“
in Mobilität
BMW: Wir machen Software besser als andere
in Mobilität
Apple Watch mit 5G: In Deutschland nur bei der Telekom
in Telekom
Wow Sky Logo Header
Neue Inhalte für Sky und WOW: Die Highlights im Oktober 2025
in Dienste
iPhone 17-Serie und Air starten in den Verkauf
in Smartphones
Google Logo Neu 2025 Farben
Googles AI Overviews: Medienwirtschaft warnt vor Folgen und reicht DSA-Beschwerde ein
in Marktgeschehen
Mitsubishi bedient sich für neues Elektroauto bei Renault-Technik
in Mobilität
Cyberpunk 2077 Header
Cyberpunk 2: Nachfolger soll neue Wege gehen
in Gaming
iOS 26.0.1 steht an: Apple bereitet neues Update vor
in Firmware und OS