„Zukunftsvereinbarung“: Audi streicht Stellen

Woran denkt man in der Regel bei einer „Zukunftsvereinbarung“? Nicht an 7.500 Stellen, die jetzt bei Audi bis 2029 gestrichen werden. Doch so verkauft die VW-Marke das Sparprogramm, welches dringend nötig ist.

Die Beschäftigungssicherung wurde bis Ende 2033 verlängert, es geht also um einen „sozialverträglichen Stellenabbau“, bei dem laut Betriebsrat auch eine Weile bis zu 12.000 Stellen vom Management im Raum standen.

Weniger Bürokratie, klareres Portfolio, das ist das Ziel von Audi. Was das aber im Detail bedeutet, ist noch offen. Eins ist aber sicher, so wie bisher geht es nicht weiter, da stehen jetzt große Veranderungen bei Audi an.