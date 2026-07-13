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Signal erweitert Funktionen für Gruppenchats und Anrufe

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Der Messenger Signal führt ab sofort neue Funktionen für Gruppenchats und Anrufe ein.

Der Messenger Signal hat neue Funktionen für die Verwaltung von Gruppen, die Organisation von Chats und die Nutzung von Gruppenanrufen veröffentlicht. Die Neuerungen stehen laut Signal in der aktuellen Version des Messengers für Android, iOS und Desktop zur Verfügung.

Eine Änderung betrifft Gruppenadministratoren. Diese können nun Nachrichten anderer Teilnehmer innerhalb eines Gruppenchats löschen, wenn diese in den vergangenen 24 Stunden gesendet wurden. Wird eine Nachricht durch einen Administrator entfernt, erhalten die übrigen Mitglieder laut Signal einen Hinweis über die Löschung.

Signal erweitert Funktionen für Gruppen und Chatverwaltung

Zusätzlich wurde die maximale Anzahl an fixierbaren Chats erhöht. Nutzer können jetzt bis zu zehn Unterhaltungen am oberen Rand der Chatliste anheften. Zuvor war diese Funktion auf vier Chats begrenzt. Signal zufolge soll dadurch der Zugriff auf häufig genutzte Gespräche erleichtert werden.

Für Gruppenanrufe gibt es ebenfalls eine neue Verwaltungsoption. Teilnehmer können während Sprach- und Videoanrufen andere Teilnehmer stummschalten. Laut Signal soll diese Funktion insbesondere bei größeren Gesprächen helfen, Hintergrundgeräusche zu reduzieren und die Kommunikation besser zu organisieren. Stummgeschaltete Nutzer können ihr Mikrofon anschließend wieder selbst aktivieren.

Die neuen Funktionen ergänzen bestehende Möglichkeiten des Messengers, der weiterhin auf Ende-zu-Ende-Verschlüsselung setzt.

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