SIMon mobile erhöht Datenvolumen und aktiviert neuen Datenbonus
Der Mobilfunkanbieter SIMon mobile erhöht im Rahmen der Winter Wonder Deal unter anderem das Datenvolumen auf 70 GB für 9,99 Euro.
SIMon mobile hat seine Winter Wonder Deals nochmal angepasst. Im Tarif SIMon mobile Flex stehen ab sofort 70 GB statt bisher 60 GB zur Verfügung, regulär sind 50 GB vorgesehen. Der Monatspreis von 9,99 Euro gilt dauerhaft bei Rufnummernmitnahme, ausgenommen sind laut Unternehmensangaben Wechsel von otelo und Vodafone.
Mehr Datenvolumen bei SIMon mobile im Winter Wonder Deal
Ab dem heutigen 18. Februar 2028 wird zusätzlich der Gutschein-Code DATEN10 aktiviert, der Neukunden in den ersten sechs Monaten 10 GB Extra-Datenvolumen bietet. Auch der Tarif mit 200 GB für 24,99 Euro wird entsprechend mit diesem Volumen ergänzt.
Wesentliche Tarifdetails
- 5G mit bis zu 150 Mbit/s im Vodafone-Netz
- Allnet- und SMS-Flat inklusive
- Kein Anschlusspreis
- Monatlich kündbar mit einmonatiger Frist
