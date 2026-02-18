Tarife

SIMon mobile erhöht Datenvolumen und aktiviert neuen Datenbonus

Autor-Bild
Von
|
Simon Mobile

Der Mobilfunkanbieter SIMon mobile erhöht im Rahmen der Winter Wonder Deal unter anderem das Datenvolumen auf 70 GB für 9,99 Euro.

SIMon mobile hat seine Winter Wonder Deals nochmal angepasst. Im Tarif SIMon mobile Flex stehen ab sofort 70 GB statt bisher 60 GB zur Verfügung, regulär sind 50 GB vorgesehen. Der Monatspreis von 9,99 Euro gilt dauerhaft bei Rufnummernmitnahme, ausgenommen sind laut Unternehmensangaben Wechsel von otelo und Vodafone.

Mehr Datenvolumen bei SIMon mobile im Winter Wonder Deal

Ab dem heutigen 18. Februar 2028 wird zusätzlich der Gutschein-Code DATEN10 aktiviert, der Neukunden in den ersten sechs Monaten 10 GB Extra-Datenvolumen bietet. Auch der Tarif mit 200 GB für 24,99 Euro wird entsprechend mit diesem Volumen ergänzt.

Wesentliche Tarifdetails

  • 5G mit bis zu 150 Mbit/s im Vodafone-Netz
  • Allnet- und SMS-Flat inklusive
  • Kein Anschlusspreis
  • Monatlich kündbar mit einmonatiger Frist

Zu SIMon mobile →

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare
Sämtliche Kommentare dieses Beitrags werden moderiert. Bitte beachte unsere Netiquette.

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Tarife / SIMon mobile erhöht Datenvolumen und aktiviert neuen Datenbonus
Weitere Neuigkeiten
tedee Smartlock macht die Bridge in vielen Setups überflüssig
in Smart Home
Das große Google-Event hat ein Datum
in Events
fraenk Datenpolster abgelaufen: Wie geht es weiter?
in Provider | Update
Das Apple Event ist kein richtiges „Event“
in Events
Tesla Cybercab Konzept
Tesla erreicht wichtigen Meilenstein für die Zukunft
in Mobilität
Google Pixel 11 Pro: Das steckt hinter dem geheimen Projekt „Toscana“
in Smartphones
Tesla Model Y 2025 De
Die Lage bei Tesla Deutschland eskaliert weiter
in Mobilität
Apple macht große Fortschritte bei erster KI-Brille
in Wearables
Nothing kündigt Event an und tritt „selbstbewusst“ gegen Apple an
in Events
Tarif Deal Sale
Spar-Turbo bei BIGSIM: 18 GB für 5 Euro pro Monat + 5 Freimonate
in Tarife