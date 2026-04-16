Simyo ändert Tarife: Kleine Pakete wachsen, großer Tarif schrumpft

Der Mobilfunkanbieter simyo hat sein Tarifportfolio überarbeitet und Preise sowie Datenvolumen in mehreren Tarifen angepasst.

Der Einstiegstarif startet nun bei 6,99 Euro monatlich für 25 GB im 5G-Netz mit bis zu 50 Mbit/s. Auch die mittleren Tarife wurden angepasst und bieten mehr Datenvolumen als zuvor, allerdings zu leicht erhöhten Preisen. Parallel dazu bleiben Vertrags- und Flex-Varianten mit unterschiedlicher Laufzeit im Angebot.

Bei den größeren Tarifen zeigt sich hingegen eine gegenteilige Entwicklung. Der Tarif für 9,99 Euro monatlich umfasst jetzt 50 GB statt zuvor 70 GB. Preislich bleibt dieser Bereich stabil, während sich das enthaltene Datenvolumen reduziert hat. Die technische Ausstattung mit Telefonie- und SMS-Flat sowie VoLTE und WiFi-Call bleibt unverändert.

Eckpunkte der neuen Tarife:

Einsteiger- und mittlere Tarife mit mehr Datenvolumen

Teilweise höhere monatliche Preise

Top-Tarif mit reduziertem Datenvolumen bei gleichem Preis

5G-Nutzung mit bis zu 50 Mbit/s im Telefónica-Netz (o2)

Flexible und langfristige Laufzeiten verfügbar

Zu den Simyo-Tarifen →

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