Singles Day 2025: MediaMarkt Saturn startet Schnäppchen-Aktion
MediaMarkt Saturn startet heute bereits in die Aktion zum Singles Day. Dieser findet am morgigen, 11. November statt. Die Schnäppchen soll es bis zum 13. November 2025 geben.
Die Angebote gelten bundesweit in allen Märkten nur an den Aktionstagen und wie immer „nur, solange der Vorrat reicht“. Im MediaMarkt Saturn Onlineshop kann man sich die ersten Angebote ab sofort anschauen.
Versprochen wird auch eine kostenfreie Lieferung für den gesamten Shop für alle vorrätigen Artikel. Ein Preisvergleich sollte vor einem Kauf durchgeführt werden, da MediaMarkt Saturn im Vorfeld solcher Aktionen bei vielen Artikeln an der Preisschraube dreht. Nach einem ersten Check habe ich allerdings auch einige Bestpreise gefunden.
Da Saturn inzwischen quasi eine Kopie von MediaMarkt ist, läuft dort die gleiche Aktion. Zudem ist davon auszugehen, dass andere Händler viele der Aktionspreise später ebenfalls anbieten oder gar unterbieten werden.
Zum Singles Day bei MediaMarkt Saturn →
Der Singles’ Day, auch als Bachelor’s Day bekannt, ist ein ursprünglich aus China stammender Einkaufstag, der am 11. November gefeiert wird. Ursprünglich als Tag für Singles gedacht, hat er sich zu einem der größten Online-Shopping-Events der Welt mit zahlreichen Rabatten und Sonderangeboten entwickelt.
Single Day, Black Friday, Cyber Monday, Big boobs satuarday and big dick energy wensday.
So viel Aktionsrag und dazu parallele Rabatte. War letztens bei Amazon und Mediamarkt einkaufen. Habe beim Kauf des Flachbildfernsehers noch 250 Euro dazubekommen und den TV gratis. Weil es 125 Prozent Rabatt gab von Ursprüngliche UVP von 3000 Euro für 50 Zoll TV
Einfach Wahnsinn diese Rabatte. Von Amazon bis Zalando. Überall alles gratis bis Weihnachten.
Samsung Waschmaschine gibts regelmäßig im Angebot um die 400 Euro. Jetzt beim Black Friday angeblich von 690 Euro auf 400 Euro gesenkt. Wer es glaub…..
Oder Billigladen hat geschlossen. Stand draußen 75 Prozent auf alles. Innen noch mal 50 Prozent auf alles. An der Kasse habe ich dann aber keine 125 Prozent Rabatt bekommen.
Darum verweisen wir immer auf einen Preisvergleich, du kannst durchaus Schnäppchen machen, aber nicht alle Angebote sind gut. Irgendwo ist es auch eine Mischkalkulation der Händler.