Singles Day 2025: MediaMarkt Saturn startet Schnäppchen-Aktion

MediaMarkt Saturn startet heute bereits in die Aktion zum Singles Day. Dieser findet am morgigen, 11. November statt. Die Schnäppchen soll es bis zum 13. November 2025 geben.

Die Angebote gelten bundesweit in allen Märkten nur an den Aktionstagen und wie immer „nur, solange der Vorrat reicht“. Im MediaMarkt Saturn Onlineshop kann man sich die ersten Angebote ab sofort anschauen.

Versprochen wird auch eine kostenfreie Lieferung für den gesamten Shop für alle vorrätigen Artikel. Ein Preisvergleich sollte vor einem Kauf durchgeführt werden, da MediaMarkt Saturn im Vorfeld solcher Aktionen bei vielen Artikeln an der Preisschraube dreht. Nach einem ersten Check habe ich allerdings auch einige Bestpreise gefunden.

Da Saturn inzwischen quasi eine Kopie von MediaMarkt ist, läuft dort die gleiche Aktion. Zudem ist davon auszugehen, dass andere Händler viele der Aktionspreise später ebenfalls anbieten oder gar unterbieten werden.

Info Der Singles’ Day, auch als Bachelor’s Day bekannt, ist ein ursprünglich aus China stammender Einkaufstag, der am 11. November gefeiert wird. Ursprünglich als Tag für Singles gedacht, hat er sich zu einem der größten Online-Shopping-Events der Welt mit zahlreichen Rabatten und Sonderangeboten entwickelt.

