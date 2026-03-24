Warum Porsche immer mehr „billige“ Audi-Technik nutzt
Die Krise bei Porsche und Audi ist da und die beiden VW-Marken wollen in Zukunft noch mehr Synergien nutzen, um sich gemeinsam aus dieser herauszukämpfen. Für Porsche bedeutet das jetzt noch mehr Audi-Technik, so die Automobilwoche.
Der kommende Nachfolger des Porsche Macan als Verbrenner nutzt zum Beispiel den Audi Q5 als Basis und das neue SUV-Flaggschiff wird den Audi Q9 als Basis nutzen. Porsche spart damit Zeit und Geld, um neue Verbrenner zu entwickeln.
Porsche: „Die Kosten müssen deutlich runter“
Die „beide können nicht mehr anders“, so die Quelle, denn „die Kosten müssen deutlich runter“. Im Vergleich zur PPE-Plattform, die bereits die Basis für viele Autos von Audi und Porsche ist, sei die Zusammenarbeit jetzt aber wieder entspannter.
Heute sei es „ein ganz anderes Miteinander als noch vor ein paar Jahren“, so ein Mitarbeiter des VW-Konzerns laut Quelle, die Krise schweißt zusammen und das neue Management versteht sich gut. Man muss „die Komplexität reduzieren“.
Die spannende Frage ist jetzt, ob die Porsche-Kunden es mitmachen, wenn man innerhalb der Baureihen immer weniger Auswahl anbietet und im Flaggschiff am Ende nur Technik von Audi (PPC-Plattform) steckt. Bei einem 911er wäre sowas kaum akzeptabel, die SUV-Kunden von Porsche sind aber vielleicht entspannter.
Schauen wir mal, ob dieser Plan der zwei Premiummarken im VW-Konzern aufgeht, die beide ihre Gewinnmarge steigern wollen. Für Audi ist die Zusammenarbeit mit Porsche kein großer Nachteil, bei Porsche sehe ich das aber schon kritischer.
Wo ist die Zusammenarbeit kritisch. Schon in den 80ern nutze Porsche Audi und VW Technik.
Der Porsche Cayenne ist ein im Ostblock in Bratislava hergestellter VW Touareg der im Porsche Werk in Leipzig dann noch die Innenausstattung bekommt.
Porsche hat anders als Ferrari angefangen in den 2000ern Autos zu produzieren wie Würstchen und nun kann der Sozialfall im Wohnsilo für 5k Euro solche Kiste ebenfalls vor die Tür stellen. Bei Porssche ist eher das Image ramponiert.
0815 SUVs mit bisschen ChiChi kann heute jeder chinesische Waschmaschine und Staubsaugerhersteller wie Xiaomi herstellen aber eben zu günstigeren Preisen.