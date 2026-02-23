Skoda Epiq 2026: ADAC begeistert von kompaktem Elektro-SUV

Der neue Skoda Epiq startet 2026 als kompaktes Elektro-SUV und sorgt bereits vor dem Marktstart für Aufsehen: Laut ADAC-Testfahrt überzeugt das Fahrzeug mit leiser, kraftvoller Fahrweise, exzellentem Federungskomfort und praxisgerechter Reichweite. Technisch basiert der Epiq auf der bekannten Plattform, bietet aber unterschiedliche Varianten für Einsteiger und Pendler.

Drei Versionen für verschiedene Ansprüche

Epiq 35 : 37 kWh LFP-Akku, 50 kW DC / 11 kW AC, 315 km Reichweite, 85 kW (115 PS), 0–100 km/h in 11 Sekunden, Höchstgeschwindigkeit 150 km/h

: 37 kWh LFP-Akku, 50 kW DC / 11 kW AC, 315 km Reichweite, 85 kW (115 PS), 0–100 km/h in 11 Sekunden, Höchstgeschwindigkeit 150 km/h Epiq 40 : 37 kWh LFP-Akku, 90 kW DC / 11 kW AC, 315 km Reichweite, 99 kW (135 PS), 0–100 km/h in 9,8 Sekunden, Höchstgeschwindigkeit 150 km/h

: 37 kWh LFP-Akku, 90 kW DC / 11 kW AC, 315 km Reichweite, 99 kW (135 PS), 0–100 km/h in 9,8 Sekunden, Höchstgeschwindigkeit 150 km/h Epiq 55: 51,7 kWh NMC-Akku, 133 kW DC / 11 kW AC, 430 km Reichweite, 155 kW (210 PS), 0–100 km/h in 7,4 Sekunden, Höchstgeschwindigkeit 160 km/h

Praxisrelevanz laut ADAC: Der Epiq überzeugt im Stadtverkehr und auf Pendelstrecken gleichermaßen. Besonders das Topmodell mit 430 km Reichweite bietet ausreichend Spielraum für längere Strecken. Fahrkomfort, Federung und Rekuperation seien auf höchstem Niveau, die Bedienung intuitiv.

Laden & Alltagstauglichkeit

AC-Laden mit 11 kW reicht für die Nacht, DC-Schnellladen bis 125 kW beim Topmodell in 30–45 Minuten zu 80 %.

Alle Versionen bieten ausreichend Reichweite und Komfort für den Alltag, heißt es.

Design & Markteinordnung

Das finale Design wird im Mai vorgestellt. Skoda setzt auf auffällige Tarnung für das neue Modell. Mit 4,17 Metern Länge ist der Epiq kompakter als der größere Elroq und positioniert sich als erschwingliches Elektro-SUV für den Massenmarkt. Laut ADAC ist das Gesamtpaket für diese Fahrzeugklasse äußerst gelungen.

Bestellbar ist der Epiq ab Mai 2026, der Marktstart erfolgt im dritten Quartal 2026. Die Basisversion soll bei rund 26.000 Euro liegen.