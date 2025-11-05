Mobilität

Škoda erweitert Auto-Abo um neue Elektro-Modelle

Škoda erweitert sein Auto-Abo um neue Elektro- und Kompaktmodelle mit flexiblen Laufzeiten und Lieferung binnen zwei Wochen.

Škoda richtet sein Auto-Abo neu aus und bietet ab sofort die vollelektrischen Modelle Elroq und Enyaq sowie den kompakten Scala im flexiblen Abo-Modell an. Nach Unternehmensangaben können die Fahrzeuge online gebucht und innerhalb von 14 Tagen an eine Wunschadresse geliefert werden.

Das Angebot richtet sich an Fahrer, die Fahrzeuge zeitlich befristet nutzen möchten, ohne sich langfristig zu binden.

Škoda setzt auf digitale Mobilitätsabos

Das Auto-Abo ist laut Škoda Bestandteil einer breiteren Digitalstrategie, die den Vertrieb digitaler Mobilitätslösungen ausbauen soll. Erstmals erfolgt die Abwicklung in Kooperation mit Europcar, wodurch Buchung, Lieferung und Abholung an 21 deutschen Standorten möglich werden.

Das Modell bietet Vertragslaufzeiten zwischen drei und zwölf Monaten mit automatischer Verlängerung und monatlicher Kündbarkeit.

Zentrale Merkmale des Škoda Auto-Abos

  • Elektro-Fahrzeug ab 599 Euro monatlich (Elroq 85)
  • Inklusive 750 Freikilometer pro Monat
  • Steuern, Wartung und Versicherung enthalten
  • Ergänzende Pakete online zubuchbar

Laut Unternehmensangaben beinhaltet das Angebot ein vollständiges Servicepaket ohne versteckte Zusatzkosten. Lediglich Betriebskosten für Strom oder Kraftstoff fallen zusätzlich an. Nutzer können das Abo nach Ablauf der Mindestlaufzeit flexibel beenden oder verlängern.

Ich finde das Abo-Prinzip nachvollziehbar, insbesondere für Tester oder Pendler, die nur an befristeten Projekten arbeiten. Dennoch bleibt abzuwarten, ob der Preis in der Praxis wirklich ankommt. Ich habe da noch meine Zweifel.

Elektro knackt die 20 % – so entwickelt sich der Automarkt in Deutschland

Im Oktober 2025 wurden in Deutschland 250.133 neue Pkw zugelassen – ein Plus von 7,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Laut…

5. November 2025 | Jetzt lesen →

