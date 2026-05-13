Xperia 1 VIII: Der zukünftige Update-Support könnte besser sein
Das japanische Unternehmen Sony hat sein neuestes Flaggschiff-Smartphone Xperia 1 VIII offiziell vorgestellt. Es verfügt über ein neues Design namens „ORE“, einen Kopfhöreranschluss, den Snapdragon 8 Elite Gen 5 als Prozessor, einen neuen 1/1,56-Zoll-Bildsensor für die Tele-Kamera mit KI-Kamera-Assistent und kostet 1.499 Euro. Inzwischen hat man sich auch zum Zeitraum für den Update-Support geäußert, wenngleich nicht in aller Deutlichkeit.
Statt 6-7 heißt es bei Sony 4-6
In der Pressemitteilung wird nämlich kein Wort über den zukünftigen Update-Support verloren. Auf der offiziellen Website ist der Hinweis auf der Unterseite „Technische Daten” jedoch gut versteckt: Sony unterstützt das Xperia 1 VIII mit vier Android OS-Upgrades und sechs Jahren Sicherheitsupdates. Ausgeliefert wird das Smartphone mit Android 16.
Vergleicht man den Update-Support von Sony mit dem von Samsung, Google oder Fairphone, muss man als Sony-Käufer leider den Kürzeren ziehen. Ich hätte mir auch einen längeren Update-Support gewünscht, insbesondere angesichts des hohen Kaufpreises für das Smartphone. Bei einer Nutzungsdauer von sieben Jahren könnte ich den Verkaufspreis von 1.499 Euro zumindest teilweise für mich persönlich rechtfertigen.
Es wäre zu verschmerzen wenn das erst OS Update nicht direkt nach dem Kauf kommen würde und stattdessen direkt mit Android 17 auf den Markt kommen würde.
Immerhin sind sie wenigstens wertstabil. Das Vorgängermodell vom letzten Jahr kostet heuer bei Amazon immer noch 1.499€🤔.