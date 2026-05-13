Xperia 1 VIII: Der zukünftige Update-Support könnte besser sein

Das japanische Unternehmen Sony hat sein neuestes Flaggschiff-Smartphone Xperia 1 VIII offiziell vorgestellt. Es verfügt über ein neues Design namens „ORE“, einen Kopfhöreranschluss, den Snapdragon 8 Elite Gen 5 als Prozessor, einen neuen 1/1,56-Zoll-Bildsensor für die Tele-Kamera mit KI-Kamera-Assistent und kostet 1.499 Euro. Inzwischen hat man sich auch zum Zeitraum für den Update-Support geäußert, wenngleich nicht in aller Deutlichkeit.

Statt 6-7 heißt es bei Sony 4-6

In der Pressemitteilung wird nämlich kein Wort über den zukünftigen Update-Support verloren. Auf der offiziellen Website ist der Hinweis auf der Unterseite „Technische Daten” jedoch gut versteckt: Sony unterstützt das Xperia 1 VIII mit vier Android OS-Upgrades und sechs Jahren Sicherheitsupdates. Ausgeliefert wird das Smartphone mit Android 16.

Vergleicht man den Update-Support von Sony mit dem von Samsung, Google oder Fairphone, muss man als Sony-Käufer leider den Kürzeren ziehen. Ich hätte mir auch einen längeren Update-Support gewünscht, insbesondere angesichts des hohen Kaufpreises für das Smartphone. Bei einer Nutzungsdauer von sieben Jahren könnte ich den Verkaufspreis von 1.499 Euro zumindest teilweise für mich persönlich rechtfertigen.