Skoda kündigt vollelektrischen Siebensitzer „Peaq“ an

2 Kommentare

Das Unternehmen Skoda teasert mit dem Peaq sein neues vollelektrisches Siebensitzer-Flaggschiff für die obere Modellklasse an.

Der tschechische Automobilhersteller Skoda hat den Namen seines kommenden vollelektrischen Siebensitzers bekannt gegeben. Das neue Flaggschiff trägt die Bezeichnung Peaq und soll laut Unternehmensangaben die Spitzenposition innerhalb der Modellpalette unterstreichen. Die Weltpremiere ist für den Sommer 2026 vorgesehen.

Grundlage für das Serienmodell ist die im Frühjahr 2022 präsentierte Konzeptstudie Vision 7S, mit der Skoda erstmals seine neue Designsprache Modern Solid vorstellte. Der Peaq überträgt diese Ansätze nun in ein Serienfahrzeug.

Peaq als neues elektrisches Spitzenmodell von Skoda

Der Peaq ist als vollelektrischer Siebensitzer konzipiert und richtet sich an Kunden mit erhöhtem Platzbedarf. Laut Skoda standen bei der Entwicklung die bekannten Markenwerte Geräumigkeit, Praktikabilität und Komfort im Mittelpunkt. Der Innenraum soll sowohl Familien als auch Nutzer ansprechen, die Arbeit, Freizeit und Reisen miteinander verbinden.

Vision 7S

Nach Angaben des Herstellers setzt der Peaq zudem auf eine benutzerfreundliche Gestaltung und verschiedene Simply Clever-Lösungen. Damit versteht Skoda das Modell als weiteren Schritt beim Ausbau seines Elektroportfolios und als neues Aushängeschild der Marke. Weitere Details folgen vermutlich in den nächsten Wochen und Monaten häppchenweise.

2 Kommentare

   

  1. P45 💎
    sagt am

    Passt irgendwie nicht in das bisherige Namensschema. Alle Verbrenner-SUV von Skoda beginnen mit einem „K“ und alle BEV Pendants mit einem „E“ (Enyaq, Elroq und demnächst Epiq). Wie passt da der „Peaq“ rein?

    Antworten
    1. René Hesse ♾️
      sagt am zu P45 ⇡

      Ich denke mal, auf lange Sicht will man dieses Namensschema aufbrechen. Diese starke Unterscheidung ist nicht unbedingt ein Vorteil. Hat ja VW auch erkannt.

      Antworten

