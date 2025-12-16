News

Sky integriert WOW Filme & Serien in Prime Video

Autor-Bild
Von
|
Sky Wow Logo

Das Unternehmen Sky Deutschland erweitert seine Partnerschaft mit Amazon und bietet WOW Filme & Serien nun auch als Zusatz-Kanal auf Prime Video an.

Kunden in Deutschland können ab sofort das WOW Filme & Serien Abo direkt über die Prime Video-App buchen. Kostenpunkt? 5,98 € pro Monat mit 12-Monats-Vertrag oder 9,98 € pro Monat bei Monats-Buchung. Die Bezahlung erfolgt über den bestehenden Amazon-Account.

Anders als beim Live-Sport-Angebot ist dafür keine Prime-Mitgliedschaft notwendig. Sky zufolge sollen Nutzer dadurch schneller und ohne zusätzliche Kontoeinrichtung auf aktuelle Inhalte zugreifen können.

WOW Filme & Serien als Prime Video Zusatz-Kanal

Das neue Angebot umfasst laut Sky aktuelle Blockbuster wie „Wicked“ und „Gladiator II“ sowie Serien wie „House of the Dragon“, „The Rookie“ und „The Day of the Jackal“. Auch Dokumentationen, Reality-Formate und Sky Originals sind enthalten. Ergänzend sollen im Januar 2026 weitere Titel starten, darunter „Jurassic World: Wiedergeburt“, „M3GAN 2.0“ und „From the World of John Wick: Ballerina“.

Highlights der kommenden Wochen

  • „Amadeus“ – ab 21. Dezember 2025
  • „The Copenhagen Test“ – ab 1. Januar 2026
  • „Ponies“ – ab 16. Januar 2026
  • „Elon Musk Uncovered: Das Tesla-Experiment“ – ab 30. Januar 2026

