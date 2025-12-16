Kein OLED: LG kündigt neuen Flaggschiff-TV an

News

Sony setzt bei seinem Flaggschiff-TV nicht mehr auf OLED und auch LG wird uns 2026 einen neuen Flaggschiff-TV ohne OLED zeigen. OLED bleibt ein wichtiger Teil von LG und es wird hier ein neues Spitzenmodell geben, aber es kommt noch mehr.

LG plant „Flaggschiff RGB TV“ für 2026

Im Rahmen der CES im Januar wird uns LG den LG Micro RGB evo vorstellen, den laut eigenen Angaben ersten „Flaggschiff RGB TV“. Man hat auch direkt verraten, dass die neue Micro RGB-Technologie einen Award auf der CES 2026 erhalten wird.

Die meisten Details fehlen noch, aber ein paar Dinge hat LG bereits verraten. So gibt es mit „RGB Primary Color Ultra“ einen „herausragenden Farbraum“ und das Modell „MRGB95“ kommt mit 75, 85 und 100 Zoll, LG plant also keine 65 Zoll.

Eine Frage, die ich mir stelle, da auch andere Marken wie Hisense oder TCL darauf setzen: Ist das wirklich besser als ein aktuelles OLED-Panel? Kann die Technologie, bei der es sich noch nicht um Micro LEDs handelt, wirklich mit OLED mithalten?

Auf mich wirkt es ehrlich gesagt so, als ob die Marken hier etwas Neues zeigen, um etwas Neues zu haben. Diese Modelle werden zum Start aber deutlich teurer als ein aktueller und guter OLED TV sein, daher würde ich mir das gerne mal anschauen und testen, ob sich das lohnt. Vielleicht ergibt sich ja 2026 die Gelegenheit dafür.

