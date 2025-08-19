Sky Sport zeigt endlich alle Freitagabendspiele in UHD

Sky Sport erweitert das Live-Angebot der Bundesliga und 2. Bundesliga in UHD/HDR und Dolby Atmos. Künftig werden auch die Freitagabendspiele in bester Bild- und Tonqualität übertragen, insgesamt über 130 Partien pro Saison.

Ab der Saison 2025/26 zeigt Sky Sport neben dem bekannten Samstags-Topspiel und dem Topspiel der 2. Bundesliga auch das Freitagabendspiel der Bundesliga in UHD/HDR. Laut Unternehmensangaben sind diese Übertragungen sowohl über Sky Stream als auch via Kabel und Satellit mit Sky Q verfügbar.

Insgesamt überträgt Sky Sport 538 von 617 Begegnungen der Bundesliga und 2. Bundesliga live, einschließlich aller Spiele der 2. Bundesliga am Wochenende in Einzelübertragungen und Konferenzen.

Freitagabendspiele und Dolby Atmos für immersives Erlebnis

Das neue Flutlicht-Freitagsspiel wird zusätzlich mit Dolby Atmos übertragen, um einen räumlichen Klang zu erzeugen. Laut Sky und Dolby ermöglicht dies den Zuschauern, Pässe, Torjubel und Stadionatmosphäre realistischer zu erleben.

Die UHD- und Dolby-Atmos-Inhalte erfordern ein entsprechendes Abonnement, kompatible Geräte und die gebuchte Zusatzoption. Neben Fußball umfasst das UHD-Angebot auch ausgewählte Formel-1-Rennen, Premier-League-Topspiele und DFB-Pokal-Begegnungen.

Ich kann mit Fußball wenig anfangen und habe auch Sky Sport nicht abonniert. Für Fans, die Technik und Detailtreue schätzen, klingt das jedoch nach einem deutlichen Upgrade für das Heim-Erlebnis.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.