Smart-Meter-Schock: Behörde greift hart durch

Die Bundesnetzagentur hat Verfahren gegen 77 Unternehmen wegen verpasster Smart-Meter-Quoten eingeleitet.

Die Bundesnetzagentur hat nach eigenen Angaben 77 Verfahren gegen Unternehmen gestartet, die die gesetzlich vorgeschriebene Einbauquote für intelligente Messsysteme nicht erreicht haben. Betroffen sind insbesondere Anbieter, die mit dem Rollout bislang noch nicht begonnen haben.

Laut Behördenangaben wurde die 20-Prozentquote bis Ende 2025 in vielen Fällen nicht erfüllt. Die betroffenen Unternehmen erhalten nun Gelegenheit zur Stellungnahme, deren Auswertung in weitere Entscheidungen einfließt.

Smart-Meter-Rollout: Verfahren und mögliche Sanktionen

Ziel der Verfahren sei es laut Bundesnetzagentur, die Einhaltung der Ausbauziele durchzusetzen. Dabei können Zwangsgelder verhängt werden, deren Höhe sich unter anderem an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Unternehmen orientiert.

Die Behörde kündigt an, weitere Aufsichtsverfahren schrittweise einzuleiten. Besonders kleinere und mittelgroße Unternehmen stehen im Fokus, da sie die geforderte Quote häufig nicht erreichen.

Intelligente Messsysteme gelten als zentral für die Digitalisierung der Stromnetze und die Integration erneuerbarer Energien. Gesetzlich ist vorgesehen, dass bis Ende 2032 rund 90 Prozent der relevanten Messstellen ausgestattet sind. Daten zum aktuellen Ausbaustand sind online verfügbar.

Ich halte das Vorgehen für nachvollziehbar, da die gesetzten Ausbauziele ohne konsequente Kontrolle kaum erreicht werden dürften.