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Ein iPhone für 15 Euro pro Monat: Apple startet Leasing-Programm

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| 2 Kommentare

Apple hat heute „Apple Upgrade“ angekündigt, ein ganz neues Modell, bei dem man ausgewählte Produkte der Marke leasen kann. Dieser Schritt hat sich bereits angedeutet, bisher ist aber unklar, ob das Angebot auch in Deutschland startet.

In den USA kann man ein iPhone ab umgerechnet knapp 15 Euro im Monat leasen, eine Apple Watch gibt es ab knapp 10 Euro und ein iPad ebenfalls. Aber man kann auch 28 Euro für ein Apple iPhone 17 Pro zahlen und ein Mac Studio liegt dann schon bei über 40 Euro im Monat. Apple Upgrade hat vor allem aktuelle Produkte.

Je nach Produkt kann man ein bis drei Jahre leasen und am Ende gibt man es bei Apple zurück oder kauft es. Partner ist Klarna und die Details gibt es bei Apple.

Damit reagiert Apple auf die massiv gestiegenen Preise, bei denen noch kein Ende in Sicht ist. Wer sich jetzt kein iPhone mehr leisten kann, der least es sich, wie bei einem Auto. Ich bin mal gespannt, wie das angenommen wird, ob sich das lohnt und ob es Apple später global anbieten wird, aktuell gibt es das nur in den USA.

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  1. Alfons 🌀
    sagt am

    „you will own nothing and you will be happy“ diese Utopie, auch wenn das jetzt weit hergeholt ist, aber dass das nun nicht nur bereits für Software Standard ist und nun auch für Materielles Einzug nimmt, könnte einem zu Denken geben.

    Will hier nicht den Teufel an die Wand malen 😂 für den ein oder andere bestimmt interessant, mal ein iPhone auszuprobieren, ohne es gleich kaufen zu müssen

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Alfons ⇡

      Wobei das in der digitalen Welt schon seit Jahren der Fall ist. Ein falsches Update oder eins zu wenig, was für die Zukunft benötigt wird, und das „Produkt“ ist ein Briefbeschwerer. Ein Ersatzteil, was nicht mehr produziert wird, und ein Auto bleibt für immer stehen. Eigentlich ist es sogar schon immer eine Thema im Kapitalismus.

      Antworten

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