Mobilität

So sieht der neue Mercedes GLA als Elektroauto aus

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Mercedes wird wohl noch heute ein neues Modell vorstellen, denn wir bekommen einen vollelektrischen GLA zu sehen. Die neue Generation orientiert sich optisch am neuen GLC und passt gut zur aktuellen Designsprache bei Mercedes-Benz.

Basis wird die noch neue und bereits bekannte MMA-Plattform, wie beim CLA, und es geht angeblich mit zwei elektrischen Versionen (GLA 250+ und GLA 350 4MATIC) mit einem 85 kWh großen Akku los. Der Verbrenner könnte später folgen.

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