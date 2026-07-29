Audi setzt bei „Vorsprung durch Technik“ auf neue Verbrenner

Obwohl das Wachstum der Elektroautos die Zahlen von Audi halbwegs gerettet hat, so ist man der Meinung, dass es ein starkes Comeback der Verbrenner benötigt. Es kommen wieder neue Modelle, die es gar nicht erst vollelektrisch geben wird.

Wie der Audi Nuvolari als neuer Sportwagen und Vorzeigemodell von Audi oder die Offroad-Version des Audi A6, die es nicht als e-tron gibt. Das neueste Werk ist der Audi Q9, ein neuer SUV, bei dem die VW-Marke erstmals eine 9 im Namen hat.

Es ist die „neue Spitze im Portfolio“ von Audi und steht laut Gernot Döllner für „Vorsprung durch Technik“, vor allem über das Erlebnis im Innenraum, in dem es sehr viel Platz gibt. Kein Wunder, immerhin ist diese Kiste hier 5,3 Meter lang.

Über 108.000 Euro möchte Audi für das neue Flaggschiff der Marke haben, es geht mit dem Audi Q9 TDI 220 kW quattro los und dieser kann direkt im Juli bestellt werden. Ein Audi A9 kommt nicht, da hat man ja sogar den Audi A8 einkassiert.

Ich weiß, dass Deutschland nicht der Kernmarkt des Audi Q9 sein wird, aber mal davon ab, wie hässlich ist dieses neue Modell bitte? Audi versucht hier einen auf BMW 7er als SUV zu machen und nutzt weiterhin diesen veralteten Innenraum.

Aber nicht nur das, wieso werfen die VW-Marken gerade alles über Board und setzen alles auf den Verbrenner? Porsche hat die Zeit auch 10 Jahre zurückgespult und bringt in ein paar Monaten eine eigene Version des Audi Q9 auf den Markt.

Das soll also die Lösung für die Krise sein, während sich die Konkurrenz hier direkt in Deutschland auf die Zukunft vorbereitet? Aber hey, immerhin steht die veraltete Politik in Deutschland hinter solchen Entscheidungen, da ist man sich also einig.

Und in ein paar Jahren wird dann gejammert, denn die aktuellen Entscheidungen und Sparmaßnahmen lösen das Kernproblem der Automobilbranche nicht, man verzögert es nur etwas und geht lieber den Weg von Nokia und Kodak. Verbrenner sind nicht die Zukunft und sowas 2026 als Flaggschiff zu zeigen ist echt hart.

China wird dieses Wettrennen im Wandel der Automobilbranche gewinnen.

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