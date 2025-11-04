Mobilität

So will Stellantis in Europa wieder vorne mitspielen

Stellantis überraschte zwar mit einem starken Umsatzplus, aber man kämpft auch mit einer schwächeren Nachfrage. Es gibt allerdings einen Plan für Europa, so CEO Antonio Filosa laut Automobilwoche, man setzt vor allem auf kompaktere Modelle.

Bei Stellantis fokussiert man sich in den nächsten Monaten auf drei Bereiche. Das eine ist ein neuer Fiat 500 als milder Hybrid, der Verbrenner kommt also zurück und wird dann auch eine bessere Gewinnmarge als der elektrische Fiat 500 haben.

Kompakte Autos und ein neuer SUV

Im zweiten Schritt ist ein „schnellerer Hochlauf“ der kompakten Modelle der Smart Car Plattform (Citroën C3, Fiat Grande Panda und Opel Frontera) vorgesehen. Da gibt es eine gute Nachfrage und darauf sollen sich die Marken jetzt fokussieren.

Und die dritte Säule wird der neue Jeep Compass sein, der ein „starker Akteur im Segment der Kompakt-SUVs“ sei, so Antonio Filosa. Etwas mehr Verbrenner und ein Fokus auf kompakte Modelle und einen neuen SUV, so lautet die Strategie.

