Stellantis kämpft mit einem Nachfrage-Problem

Stellantis wird in den kommenden Wochen in mehreren Werken in Europa eine Pause einlegen, es sind wohl bis zu sechs Werke des Konzerns betroffen. Und in Italien, wo der Fiat Panda vom Band rollt, geht es sogar schon nächste Woche los.

Doch auch das Werk in Frankreich ist betroffen, wo beispielsweise der Opel Mokka vom Band läuft, und laut Bloomberg ist auch eine Pause für Eisenach vorgesehen, der Opel Grandland scheint also auch nicht die erwünschte Nachfrage zu haben.

Das Ziel sei es, das „Produktionstempo an den herausfordernden Markt in Europa anzupassen“, so Stellantis. Man kämpft also mit dem Problem einer schwachen Nachfrage nach Neuwagen in Europa und will „Lagerbestände vor Jahresende so effizient wie möglich steuern“. Mal schauen, ob die Marken mit Rabatten reagieren.