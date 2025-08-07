Sonos plant höhere Preise und eine spannende Neuerung für 2025

Sonos hat bekannt gegeben, dass man noch 2025 die Preise für einige Produkte anheben wird. Tom Conrad, der Sonos seit einigen Wochen als offizieller und neuer CEO leitet, nannte allerdings nicht besonders viele Details zur Preiserhöhung.

Der Grund ist, wie so oft aktuell, die Zoll-Problematik der Trump-Regierung. Doch es wird wohl nicht nur den US-Markt betreffen, denn Sonos wird, wie viele andere Marken, die Preiserhöhung auf mehrere Märkte und Produkte weltweit verteilen.

Das mag „unfair“ klingen, aber würde man nur die Produkte in den USA teurer machen, welche direkt betroffen sind, wären diese so unattraktiv, dass sie keiner mehr kaufen würde. Die Unternehmen verteilen die höheren Kosten also etwas.

Sonos Voice Control wird mächtiger

Es gibt aber noch eine spannende Entwicklung bei Sonos, denn laut Hueblog will man Sonos Voice Control optimieren und neben der Musik wird man damit auch bald das Smart Home steuern können. Zumindest Philips Hue ist hier mit dabei.

Dieser Schritt, sofern er stimmt, könnte bedeuten, dass Sonos langfristig auf alle Assistenten von Drittanbietern verzichten möchte. Der Google Assistant wurde nach einem Streit bereits entfernt, Sonos hat also gelernt, dass das schnell geht.

Ich habe mich schon länger gefragt, warum Sonos diesen Schritt noch nicht selbst geht und die Sonos Voice Control so wenig kann. Doch ein eigener Assistent ist teuer und aufwändig. Es würde mich also nicht wundern, wenn sich Sonos hier eine Technologie von einem Drittanbieter eingekauft hat, das gilt es noch abzuwarten.