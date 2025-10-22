Sony aktualisiert die PlayStation 5 (Pro): Das steckt im neuen Update

Sony hat der PlayStation 5 und PlayStation 5 Pro ein Update spendiert und verteilt ab sofort Version 12.2 für die beiden Konsolen. Genau genommen handelt es sich hier um Version 25.07-12.20.00 und die bringt sogar einige Änderungen mit.

So hat Sony beispielsweise die Software des DualSense Edge Wireless optimiert und natürlich gibt es auch die üblichen Verbesserungen bei der Leistung und Stabilität der Systemsoftware. Einen deutschen Changelog haben wir auch schon.

PS5 (Pro) 25.07-12.20.00 Changelog