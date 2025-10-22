Sony aktualisiert die PlayStation 5 (Pro): Das steckt im neuen Update
Sony hat der PlayStation 5 und PlayStation 5 Pro ein Update spendiert und verteilt ab sofort Version 12.2 für die beiden Konsolen. Genau genommen handelt es sich hier um Version 25.07-12.20.00 und die bringt sogar einige Änderungen mit.
So hat Sony beispielsweise die Software des DualSense Edge Wireless optimiert und natürlich gibt es auch die üblichen Verbesserungen bei der Leistung und Stabilität der Systemsoftware. Einen deutschen Changelog haben wir auch schon.
PS5 (Pro) 25.07-12.20.00 Changelog
- Du kannst ab jetzt die Seriennummer deiner Konsole und von aktuell per USB oder Bluetooth verbundenen DualSense Wireless-Controllern mithilfe deiner Konsole überprüfen.
- Wähle für deine Konsole Einstellungen > System > Systemsoftware > Konsoleninformationen und prüfe dann die Seriennummer.
- Wähle für einen DualSense Wireless-Controller Einstellungen > Zubehör > Allgemein > Erweiterte Einstellungen > Seriennummer anzeigen.
- Wir haben die Gerätesoftware des DualSense Edge Wireless-Controllers aktualisiert, um die Stabilität zu verbessern.
- Wir haben die Nachrichten und die Benutzerfreundlichkeit auf einigen Bildschirmen verbessert.
- Wir haben die Leistung und Stabilität der Systemsoftware verbessert.
