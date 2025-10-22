Neues Halo kommt am Freitag (auch für die PS5)

Bei Microsoft gibt es mittlerweile keine Grenzen mehr, wenn es um Xbox-Marken für andere Konsolen geht. Und diesen Freitag dürfte die vielleicht bekannteste Xbox-Marke den Weg auf die PlayStation finden, denn Halo für die PS5 kommt.

Die Entwickler werden am Freitag über die Zukunft von Halo sprechen und es steht im Raum, dass wir dann im Rahmen des Events auch ein Remake von „Halo: Kampf um die Zukunft“ (erster Teil der Reihe) sehen, welches die Unreal Engine 5 nutzt.

Dieses Halo dürfte 2026 kommen und soll laut einer bekannte Quelle namens „Grunt“ für die PlayStation 5 erscheinen. Eine Version für die Nintendo Switch 2 deutet sich nicht an, deren Leistung könnte dafür aber weiterhin zu schwach sein.

Sollte das stimmen, dann wird es viele Fans freuen, ein modernes Remake von Halo würde ich auch sehr begrüßen, aber auch viele Fans enttäuschen, die sich für die Xbox entschieden haben, da man Halo jetzt auch auf der PlayStation zocken kann und die PS5 Pro vermutlich wieder die beste Konsole für das neue Halo sein wird.