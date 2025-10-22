Gaming

Neues Halo kommt am Freitag (auch für die PS5)

Autor-Bild
Von
|

Bei Microsoft gibt es mittlerweile keine Grenzen mehr, wenn es um Xbox-Marken für andere Konsolen geht. Und diesen Freitag dürfte die vielleicht bekannteste Xbox-Marke den Weg auf die PlayStation finden, denn Halo für die PS5 kommt.

Die Entwickler werden am Freitag über die Zukunft von Halo sprechen und es steht im Raum, dass wir dann im Rahmen des Events auch ein Remake von „Halo: Kampf um die Zukunft“ (erster Teil der Reihe) sehen, welches die Unreal Engine 5 nutzt.

Dieses Halo dürfte 2026 kommen und soll laut einer bekannte Quelle namens „Grunt“ für die PlayStation 5 erscheinen. Eine Version für die Nintendo Switch 2 deutet sich nicht an, deren Leistung könnte dafür aber weiterhin zu schwach sein.

Sollte das stimmen, dann wird es viele Fans freuen, ein modernes Remake von Halo würde ich auch sehr begrüßen, aber auch viele Fans enttäuschen, die sich für die Xbox entschieden haben, da man Halo jetzt auch auf der PlayStation zocken kann und die PS5 Pro vermutlich wieder die beste Konsole für das neue Halo sein wird.

Microsoft: Die nächste Xbox wird „Premium und Highend“

Nach den negativen Schlagzeilen rund um die aktuelle Xbox-Generation und der Tatsache, dass Sony so langsam schon ein bisschen über…

22. Oktober 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Neues Halo kommt am Freitag (auch für die PS5)
Weitere Neuigkeiten
Apple plant ein ganz neues iPad für über 4000 Euro
in Tablets
Kurz vor Deutschland-Start: HBO Max wird schon wieder teurer
in News
Microsoft: Die nächste Xbox wird „Premium und Highend“
in Gaming
Samsung Galaxy XR vorgestellt: Das erste Headset mit Android XR
in AR und VR
Battlefield 6: Ich habe das gleiche Problem wie bei Call of Duty
in Gaming
Freenet startet neuen Unlimited-Tarif für junge Kunden – kostet 11,99 Euro pro Monat
in News
Über 70.000 Euro: Das kostet der elektrische Mercedes GLC
in Mobilität
Porsche reicht neue Version des Macan nach
in Mobilität
Ard
ARD Mediathek ab sofort über ZATTOO verfügbar
in News
Skyfinder Freenet
Neues SkyTag-Bundle mit 30 GB Telekom-Tarif startet ab sofort
in Tarife