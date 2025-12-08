Sony: Neuer PS5-Controller bringt wohl eine Überraschung mit

Sony hat den DualSense-Controller für die PlayStation 5 immer wieder optimiert und überarbeitet, aber große Neuerungen und Veränderungen gab es bei dieser Generation nicht. Zum Ende deutet sich jetzt aber doch eine Überraschung an.

Glaubt man einem unabhängigen Test von „modyfikatorcasper“ aus Polen, dann hält die neue Version (CFI-ZCT2W) des Controllers etwas länger durch, bis zu 15 Stunden sind möglich. Bisher waren es, aber auch eher selten, maximal 12 Stunden.

Im Sommer deutete sich bereits eine neue Version des DualSense an, es machte ein „DualSense V3“ mit den Neuauflagen der PS5 und PS5 Pro die Runde. Da war aber nicht von mehr Akkulaufzeit, sondern einem Wechselakku die Rede. Diesen gab es doch nicht, aber ein paar Stunden mehr Akkulaufzeit nimmt man auch mit.