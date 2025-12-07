Kommentar: Das Ende dieser Konsolengeneration

Eigentlich erscheint hier einmal im Jahr mein Vergleich bzw. Battle der beiden Konsolen von Sony und Microsoft und als ich mich in diesem Jahr (wenn auch mit ein bisschen Verspätung) an den Beitrag setzte, fühlte es sich irgendwie anders an.

Zum Ende der Konsolengeneration ist die Sache eindeutig.

Es gibt einen klaren Gewinner, nicht nur bei den Verkaufszahlen, sondern auch für mich. Sony hat mit der PlayStation 5 (Pro) Die Xbox Series X/S geschlagen und das liegt nicht unbedingt daran, dass das Lineup an Spielen komplett überzeugt. Man merkt hier sogar eine Lücke. Doch Microsoft hat Sony ein Geschenk gemacht.

Der alte Vergleich der letzten Jahre

Meine Stichpunkte haben sich eigentlich kaum noch verändert, beim Design ist die Xbox Series X für mich immer noch der Favorit, aber ich habe mich an die PS5 von Sony gewöhnt und die Slim-Version gefällt mir mit anderen Platten sogar gut.

Bei mir steht die Pro-Version in mattem Schwarz, da Sony aber auch ein Jahr nach Marktstart keine (bzw. nur eine weniger schöne) Platten anbietet, habe ich mir eine von einem Drittanbieter geholt, die gut passt und im Angebot sehr günstig war.

Apropos Pro, bei der Leistung geht der Punkt weiterhin an Sony mit der PS5 Pro, die ich hauptsächlich nutze, bei der ich aber auch dachte, dass sie noch etwas mehr ausgereizt wird. Die PlayStation Studios tun das, Drittanbieter auch hin und wieder, aber das ist nicht immer gut und passiert seltener, als ich gedacht habe.

Ich hoffe, dass da 2026 mehr passiert, und das nicht nur bei Sony, die das gut machen. Und natürlich hoffe ich, dass GTA 6 die PS5 Pro komplett ausreizen wird.

Der Controller der PS5 bleibt mein Highlight dieser Generation, ich mag das haptische Feedback, wenn es, wie bei Ghost of Yotei, gut umgesetzt ist. Klar, die Akkulaufzeit ist nicht gut, reicht mir aber, ich habe eh nicht die Zeit, um so lange zu zocken, dass ich den Controller wechseln müsste (hätte aber auch mehrere hier).

Bei den Spielen haben beide Unternehmen ein kleines Loch, auch wenn Sony es besser füllt und bessere Exklusivspiele von Drittanbietern gesichert hat. Subjektiv, weiß ich, aber die Spiele werden, wie ihr euch denken könnt, gleich ein Thema sein.

Bei den Diensten war Microsoft immer ganz klar vorne bei mir, aber der Xbox Game Pass wurde unattraktiver mit der neuen Struktur und die Ultimate-Version ist jetzt durchaus teuer. Und wird sicher noch teurer. Hinzu kommt, dass PlayStation Plus besser wurde. So eindeutig ist der Vorteil des Abos für mich also auch nicht mehr.

Beim Ökosystem liegt Sony bei dieser Generation mit VR, Portal und Zubehör wie Headsets oder Controllern vorne, da kam von Microsoft wenig. Es sei denn, man nimmt Windows als Plattform mit dazu, dann haben wir hier die Handhelds. Ein Xbox ROG Ally ist aber auch ein sehr guter Handheld für viele PlayStation-Spiele.

Beim Rest hat sich nichts getan, die Speicherlösung der Xbox ist angenehmer, die der PS5 günstiger, mir reichen die 2 TB der PS5 Pro aber sowieso aus, die Apps von beiden Anbietern sind okay und mit Blick auf diese Liste lag die PS5 für mich im letzten Jahr leicht vor der Xbox. Doch dann kam eben der große Kurswechsel.

Die neue Strategie von Microsoft

Mittlerweile gibt es die Xbox-Spiele auf der PlayStation 5 und es gibt keine Grenze mehr, sei es Forza, Gear oder Halo, alles kommt. Und ohne Exklusivspiele sehe ich keinen Grund für die Xbox Series X mehr, denn auf der PS5 Pro kann ich die Spiele in besserer Qualität spielen und bekomme die Exklusivspiele von Sony mit dazu.

Die Nachfrage der Xbox war schon recht früh rückläufig, mit dieser Strategie hat Microsoft dafür gesorgt, dass sie einbricht. Man plant eine neue Xbox, ja, aber mir kann keiner erzählen, dass man diese Xbox nicht schon komplett aufgegeben hat.

Wenn man mehrere Milliarden pro Quartal in KI steckt, dann kann man auch, wenn man es wirklich will, ein paar Dollar für die Subvention der Hardware bereitstellen.

Ja, diese Konsolengeneration wurde absurderweise mit der Zeit teurer, aber bei Microsoft gleicht man es gar nicht aus, daher kostet eine Xbox Series X in einigen Regionen sogar mehr als eine PlayStation 5 Pro. Die Xbox hat es schon so schwer, wenn man es nicht über den Preis versucht, dann hat man absolut keine Chance.

Ich bleibe dabei und glaube, dass Satya Nadella eine Exit-Strategie für die Xbox-Hardware anpeilt. Es kommt noch eine Generation, das wird ein kleiner PC, dann setzt man auf Drittanbieter bei der Hardware, wie Asus. Windows rückt also in den Fokus (da liegt aber noch viel Arbeit vor Microsoft) und man wird ein Publisher.

Damit wird Microsoft, wie bei den Smartphones, abhängig von anderen und muss, wie bei den Smartphones, auf EU und Co. hoffen, dass die Behören helfen, wenn Apple oder Google keine Lust auf die Dienste von Microsoft haben. Ein Sony wird sicher kein Interesse am Xbox Game Pass und Xbox Cloud Gaming haben.

Und bei Nintendo wird es auch nicht anders aussehen.

Sollte man also bei der Hardware verlieren, und Valve greift mit SteamOS jetzt sogar Windows an, dann wird das für Microsoft in Zukunft schwierig. Kurzfristig verdient man jetzt als Publisher mehr, aber die Tech-Welt hat gezeigt, dass am Ende nichts über eine Plattform mit einem Store geht, das ist die große Cashcow.

Nehmt den Apple App Store, Nintendo eShop und Co. aus den Geschäftszahlen und ihr wisst, was ich meine. Der offene Ansatz von Microsoft ist löblich, aber für mich nur eine Ausrede. Nadella hat keine Lust mehr auf die Xbox-Hardware-Sparte.

Das finale Fazit von meiner Seite

Am Anfang war das Battle ausgeglichen, im zweiten Jahr lag Sony etwas vorne, da man besser bei Spielen vorbereitet war, im dritten Jahr verlagerte es sich noch mehr und im vierten Jahr war meine Tendenz dank der PS5 Pro schon sehr klar.

Mit dem Kurswechsel in diesem Jahr ist mein Fazit nach 5 Jahren eindeutig, Sony hat das Battle der Konsolen haushoch gewonnen. Nicht nur bei mir, man sieht es auch eindeutig in den Geschäftszahlen. Und das ist ehrlich gesagt gar nicht gut.

Microsoft war für mich immer ein wichtiger Konkurrent, falls dieser wegbricht, ist das für uns als Nutzer schlecht. Nintendo bedient eine etwas andere Zielgruppe, daher hoffe ich, falls die Xbox wirklich scheitert, dass Valve hier erfolgreich ist.

Konkurrenz ist gut und wichtig und ich will kein Duopol wie bei Smartphones, das lässt Marken wie Apple bequem werden. Viele Dinge im iPhone 17 Pro wären vor locker 3-4 Jahren möglich gewesen, wie bei der Kamera, wurden aber schön auf die Jahre verteilt. Konsolen ticken etwas anders, aber es soll das verdeutlichen.

Schauen wir mal, für mich ist das Battle damit abgeschlossen, 2026 wird es keins mehr geben, Sony hat gewonnen. Ich bin mit der PS5 Pro sehr zufrieden, so ist es nicht, aber ich hoffe, dass die PS6 mehr Konkurrenz bekommt. Die wird dann wohl nächstes Jahr ein größeres Thema sein, denn 2027 startet wieder die Next Gen.

