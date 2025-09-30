DualSense V3: Sony plant neuen PS5-Controller

Sony aktualisiert gerade die beiden Konsolen, die Revision der PlayStation 5 ist im Handel angekommen und die Revision der PlayStation 5 Pro soll heute folgen. Laut „ppe“, einem Magazin aus Polen, kommt die PS5 Pro mit einem neuen Controller.

Bei Sony hat man an Version 3 des DualSense gearbeitet, der ab November auch ganz normal im Handel landen und das alte Modell ersetzen wird, so die Quelle. Er ist aber auch Teil des Bundles der Pro-Version (bisher nicht bei der normalen PS5).

DualSense V3 mit Wechselakku geplant

Das Highlight wird ein wechselbarer Akku sein, so die Quelle weiter, ähnlich wie bei der Xbox von Microsoft (wo man den Akku aber separat kaufen muss). Sony selbst hat den DualSense V3 bisher noch nicht offiziell bestätigt, aber das wäre ein sehr spannender Schritt, der zwei große Vorteile für PS5-Gamer mitbringen würde.

Zum einen sind Akkus langfristig eine Schwäche, weil ihre Kapazität nachlässt, so kann man den Akku leicht erneuern. Doch auch die Akkulaufzeit des Controllers ist jetzt keine Stärke, so könnte man einfach mehrere Akkus kaufen und sie wechseln.

Ende 2027 soll schon die PlayStation 6 auf den Markt kommen, 2026 wird daher nicht mehr viel passieren. Sony scheint die PS5-Hardware jetzt noch einmal fit für die kommenden zwei Jahre zu machen. Mal schauen, ob Sony selbst Details zu der neuen Hardware nennen wird, bisher bekommen wir diese nur über Umwege.