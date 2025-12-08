News

Sony: Neues TV-Flaggschiff kommt ohne OLED

Der Sony A95L gilt als einer der besten TVs der letzten Jahre, denn Sony nahm hier nicht nur das gute QD OLED-Panel von Samsung, man passte es auch noch selbst an und spendierte diesem alle Features (wie Dolby Vision, was bei Samsung fehlt).

Doch die OLED-Panels von Samsung sind teuer und daher deutete Sony schon zu Beginn des Jahres an, dass man beim Flaggschiff in Zukunft auf Mini-LEDs setzt.

Sony Bravia 9 II kommt ohne OLED

Vor ein paar Tagen sicherte man sich dann das Branding „True RGB“, welches wohl beim kommenden Sony Bravia 9 II zu finden sein wird. Dieser kommt angeblich mit 75, 85 und 98 Zoll auf den Markt und verzichtet auf OLED. Sony setzt auf bis zu 15.000 Dimmingzonen, womit man den Nachteil gegenüber OLED ausgleichen will.

Bis zu 4.000 Nits sind wohl bei der Helligkeit möglich und auch eine Entspiegelung ist für das Modelljahr 2026 vorgesehen. Klingt interessant, aber ich bleibe dabei und glaube, dass OLED im Highend-Bereich die klar bessere TV-Technologie ist.

Beim kommenden Bravia 8 III wird Sony wohl bei QD OLED bleiben, dann auch wieder mit 77 Zoll als Option. Ein größeres QD OLED-Panel gibt es bisher aber auch nicht bei Samsung Display, Samsung nutzt LG Display für die 83 Zoll-Version.

Mal schauen, ob dieser Kurswechsel für Sony aufgeht, denn bei Samsung und LG hat man den Fokus im Flaggschiffmarkt voll auf OLED gelegt. Ich würde jedenfalls nicht mehr darauf verzichten wollen, denn OLED-Displays sind mittlerweile hell genug und zu viele Dimmingzonen kosten Energie und sorgen für wärmere TVs.

Sony Bravia 9 2024 Tv

TV-Markt in Deutschland wächst und OLED nimmt leicht zu

Im dritten Quartal 2025 wurden laut GfK rund 983.000 TVs in Deutschland verkauft und somit gab es ein Wachstum von…

7. Dezember 2025 | Jetzt lesen →

