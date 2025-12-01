Sony: TV-Flaggschiff für 2026 geht neue Wege

Sony entschied in diesem Jahr dazu, dass man keinen neuen Bravia 9 auf den Markt und somit kein Flaggschiff bei den TV-Modellen bringt. Das Unternehmen teilte außerdem auch mit, dass man OLED nicht mehr als Top-Technologie sieht.

Im Frühjahr zeigte Sony stattdessen eine Technologie, die man „General RGB LED Backlight Technology“ nannte und die in Zukunft die Basis im Flaggschiff sein wird.

Die finale Bezeichnung dafür könnte „True RGB“ lauten, diesen Namen hat man sich jetzt jedenfalls in Japan gesichert. Details gibt es noch keine, aber es wäre möglich, dass ein kommender Sony Bravia 9 II mit diesem Branding auf den Markt kommt.

Wann werden wir diesen sehen? Schwer zu sagen, vielleicht in einem Monat auf der CES, wie bei LG und auch bei Samsung, oder wieder im Frühjahr, was ich vermute.

Ich finde es nur schade, dass Sony, die mit dem A95L einen der besten TVs der letzten Jahre auf den Markt gebracht haben, nicht mehr auf QD OLED beim Top-Modell setzt. Vermutlich ist das Panel von Samsung Display zu teuer für Sony.